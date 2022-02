Joc fantomatic, rezultate dezamăgitoare. Pariu pentru CFR Cluj – UTA Arad, partidă care poate prelungi criza campioanei (P)

Preferi să joci pariuri sistem, simplu sau cu bază? Vezi sfaturile noastre pentru a-ți maximiza câștigurile!

CFR Cluj, dezastrul finalurilor de meci

CFR Cluj este încă pe primul loc în Liga 1, având un avans relativ liniștitor, 8 puncte. Această diferență putea să fie mult mai mică, însă FCSB are un început de an la fel de lent, câștigând doar 5 puncte în 3 meciuri.

Astfel, ardelenii pot să respire ușurați, nefiind pe deplin pedepsiți pentru multiplii pași greșiți.

Situația la Cluj rămâne însă complicată.

În acest an, CFR nu are nici măcar o victorie. Este adevărat, ardelenii nici nu au pierdut vreun meci, însă acest lucru devine irelevant.

Ce este important este faptul că trupa lui Dan Petrescu pare că se dezintegrează pe final de meci. Atât cu FCSB, cât și cu Botoșani și Craiova, CFR a avut avantaj pe tabelă.

Însă, în toate aceste trei partide, a fost egalată undeva după minutul 80. Cu FCSB și cu Universitatea, chiar în prelungiri.

Astfel, moralul ar trebui să fie foarte jos. Dan Petrescu s-a declarat și el extrem de supărat, așadar nu cred că poate trage echipa din această zonă neagră a psihicului.

La Craiova, partida a fost foarte slabă pentru oaspeți. Au marcat relativ repede prin Petrila, însă apoi Universitatea a controlat autoritar meciul și a ratat multiple ocazii.

Golul din minutul 96 a venit meritat.

CFR mai are și alte probleme. Bălgrădean a văzut roșu direct pentru injurii și va absenta minim 2 etape, alături de el fiind suspendat Camora, cel care a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

UTA speră

UTA vine cu un moral antitetic, și anume foarte ridicat. Echipa din Arad a ajuns la 4 puncte distanță de un loc de play-off, iar speranțele au renăscut în întregime.

În mod normal, trupa oaspete ar fi trebuit să fie mult mai sus clasată.

Echipa practică un fotbal ofensiv, pozitiv, ratând multe ocazii meci de meci. Din păcate, lipsa pragmatismului duce la eșecuri.

UTA avea o serie de 10 etape fără victorie a priori meciului cu Sepsi, serie incredibilă dacă ne raportăm la jocul etalat.

Ghinionul a fost spart, iar UTA s-a impus 1-0 cu Sepsi, partidă echilibrată.

Astfel, “Bătrâna Doamnă” începe să spere. Meciul acesta este foarte greu, însă apoi urmează Dinamo, FC U Craiova 1948, Clinceni, Târgoviște și Mioveni.

Pe hârtie, cel mai ușor program posibil.

Nu știu dacă CFR poate să-și revină pe plan psihic. Echipa este foarte valoroasă, foarte matură, însă cele trei partide consecutive în care au primit gol pe final sunt apăsătoare.

UTA vine cu un moral ridicat, iar acest entuziasm poate să-i împingă spre gol.

Puteți încerca un pariu mai riscant, x2. Cota este excelentă, 2.75, aproape triplându-vă miza.

Pentru un risc mai scăzut, există varianta UTA +1.5 handicap asiatic, la o cotă de 1.57. În general, arădenii au jucat bine în deplasare (0-0 la Craiova, 1-2 la FCSB), așadar este probabil să nu piardă la 2+ goluri diferență.

FC Voluntari – Rapid București

FC Voluntari stă confortabil pe locul 3 în clasamentul Ligii 1. Însă, acest confort este mai mult aparent, deoarece distanța până la Rapid, adversara de astăzi, este de doar 8 puncte.

Evident, este greu de pierdut atâtea meciuri în etapele rămase, însă un eșec astăzi reduce diferența la doar 5 lungimi.

Iar Voluntari mai are o problemă. Urmează Farul, Sepsi, Argeș, CFR Cluj și FCSB. Un program infernal.

Forma este medie, în ultimul meci de acasă câștigând ușor, 3-1 cu Gaz Metan Mediaș.

Însă, vineri, Voluntari a jucat foarte slab la Mioveni, un 0-0 în care nu au șutat pe poartă!

Rapid București încă mai speră la play-off, deși nu are nicio victorie în acest an calendaristic. Însă, trupa din Giulești este la doar 1 punct sub Farul și la 2 sub Universitatea Craiova, așadar speranțele sunt intacte.

Echipa lui Iosif nu a jucat rău în aceste trei meciuri.

La Craiova, partida a fost echilibrată, iar cu UTA a evoluat mare parte din timp în inferioritate numerică. La Mediaș, meciul a fost mai haotic, însă Rapid a fost echipa mai bună, putând să se desprindă la 2-0 în prima repriză.

Partida este foarte importantă pentru ambele. Printr-un succes, Voluntari poate să-și asigure un loc de play-off, în timp ce Rapid nu dorește să permită acest lucru.

Egalul nu ajută vizibil pe nimeni, deși este mult mai util celor din Voluntari.

Cred că Rapid poate face o partidă bună. Există probleme defensive, însă, în meciurile precedente, vișinii au arătat potențial pe fază de atac.

X2 are o cotă de 1.65, acesta fiind pontul zilei de marți.

Decizia ONJN NR. 1773/29.09.2017