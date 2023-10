Șapte din zece români ajung prea târziu sau deloc la un control periodic anual pâna la un diagnostic grav (P)

Demersul are ca scop susținerea eforturilor medicilor de a salva cât mai multe vieți, prin intermediul prevenției si a tratamentului la timp, a cancerului.

Statisticile oficiale, la nivel național, arată că șapte din zece români nu se duc la medic pentru controlul anual de rutină, iar când ajung în cabinetul doctorului, în multe cazuri, ajung pentru o urgență sau chiar prea târziu. Prin urmare, soluțiile medicale devin mult mai complexe decat în situația în care pacientul ar fi ajuns mai devreme la medic, iar acest lucru se reflectă asupra întregii scheme de tratament, afectând financiar și din punct de vedere emoțional pe cei implicați.

REVERSIBIL este o campanie dedicată celor încercați de boală sau nu, dar și familiilor acestora. REVERSIVIL este o campanie dedicată nouă, tuturor, prin care promovăm importanța prevenției, a calității tratamentului propriu-zis efectuat la timpul potrivit. Inițiativa pentru educarea și informarea populației privind importanța prevenției, dar și prin diagnosticarea precoce este susținută de Centrul Medical ANADOLU.

„Dovezile științifice susțin fără echivoc ideea că diagnosticarea precoce poate salva vieți. Este imperativ să intensificăm eforturile de a crește gradul de conștientizare cu privire la detectarea timpurie și de a menține dedicarea neclintită față de această cauză, deoarece poate avea un impact profund în cele din urmă.

Cancerul ne afectează pe fiecare dintre noi în grade diferite și impactează în mod semnificativ sănătatea publică. Cu toate acestea, avem un potențial considerabil de schimbare, iar soluția finală constă în prevenție. Ea necesită acțiuni în instituțiile de învățământ, locurile de muncă, formularea politicilor de sănătate publică și adoptarea unor stiluri de viață sănătoase”, declară Prof. Hale Başak Çağlar- Radiation Oncology Specialist and Head of the Radiation Oncology Department

„Prevenirea cancerului și depistarea precoce subliniază încorporarea medicinei de precizie, unde screening-ul și măsurile de prevenție pot fi adaptate la riscul de cancer al unui individ pe baza factorilor genetici și de mediu cunoscuți. Medicina modernă ne oferă diverse instrumente, inclusiv analize de laborator, imagistică de diagnostic și tehnici de detectare specifice cancerului, permițând medicilor să-și lumineze pacienții și să-i ghideze prin pașii necesari în călătoria lor de tratament.

La Centrul Medical Anadolu, prețuim foarte mult filozofia medicinei preventive, deoarece obiectivul nostru principal este oncologia, dar scopul nostru final este de a educa publicul despre prevenție. Deși oferim o gamă largă de opțiuni de tratament și avem la dispoziție personal medical expert și tehnologie de ultimă oră, primul și cel mai important pas în furnizarea de îngrijiri de calitate este depistarea precoce a bolii. Suntem aici pentru a ajuta pacienții atunci când au nevoie de noi, oferind o abordare personalizată care tratează nu numai boala, ci și pacientul în ansamblu”, declară Prof. Dr. Necdet Üskent, Medical Oncology Specialist and Head of the Oncological Sciences.

Centrul Medical ANADOLU din Istanbul este un spital de ultimă generație, multispecializat în diagnosticare și tratare pentru toate tipurile de cancer precum şi medicină preventivă, cu ajutorul unor tehnologii de standard mondial în tratarea cancerului. Centrul Medical primește în prezent pacienți din peste 65 de țări din întreaga lume, fiind plasat în primele 10 spitale de către Medical Travel Quality Alliance (MTQUA).

Centrul oferă excelență în Oncologie (Oncologie Medicală, Oncologie Pediatrică, 18 ani de experiență în Cyberknife Radiochirurgie și IMRT, tehnologie de ultimă oră în Unitatea de Transplant de Măduvă Osoasă ajungând la peste 3.000 de transplanturi între 2010-2023), Servicii Cardiovasculare, Medicină Nucleară (PET-CT; PSMA PET-CT). Scanare, Tratament cu Iod radioactiv), FIV (laborator de embriologie hi-tech, teste PGD, rate mari de succes) și Specialități Chirurgicale (Neurochirurgie, Obstetrică și Ginecologie, Urologie, Ortopedie). Departamentul de radio-oncologie a reînnoit toate platformele de tratament în 2018 și este în prezent echipat cu Cyberknife M6, Varian Edge și Radixact Tomotherapy (primul în Turcia și în regiune).

Centrul Medical ANADOLU este un institut care a fost premiat de ESMO (Societatea Europeană de Oncologie Medicală) drept unul dintre puținele centre din Europa, fiind totodata singurul spital din Turcia acreditat de OECI (Organizația Institutelor Europene de Cancer). Centrul are, de asemenea, acreditare și certificate de calitate ISO 9001- 2000 (Sistem de management al calității), ISO 14001 (Sistem de management al mediului), OHSAS 18001 (Munca, sănătate și siguranță) și JCI (Joint Commision International) și deține certificarea Planetree Gold.

Afilierea Centrului Medical la Johns Hopkins Medicine USA poziționează Anadolu la nivelul celor mai bune spitale din lume. Această afiliere oferă acces continuu la cele mai noi inovații și tehnologii de ultimă generație din domeniul medical cu suportul unei echipe de medici dedicați, la un nivel de profesionalism înalt.

Centrul Medical ANADOLU este, de asemenea, principalul spital partener al renumitei Clinicii Mayo din USA, în recomandările pacienților cu cancer de prostată pentru tratamente cu lutețium și actinium.

Peste 12000 de pacienți români tratați de cancer la ANADOLU prin tratamente oncologice revoluționare.

Indiferent dacă doresc o a doua opinie medicală sau o intervenţie chirurgicală complexă, pacienții din România beneficiază de experienţa şi tratamentele inovative oferite de medicii Centrului Medical ANADOLU.

Echipa Anadolu România se află în extindere și include 20 de coordonatori și traducători care sunt alături de pacienți pe tot parcursul procesului de diagnosticare, precum și un medic coordonator care supraveghează procesul de tratament și gestionează urmărirea la întoarcerea în țară.