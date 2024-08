(P) Ticălosul glorios-Gasperini: De la nemernic insuportabil la cel mai iubit dintre italieni

Toata lumea il uraste pe Gian Piero Gasperini!

De ce a ajuns un antrenor atat de bun atat de antipatizat?

Desi expresiile sale faciale și tonul sau nu se schimba aparoape niciodata, obiectivele sale nu sunt conduse de emoții, ci par mai degrabă rezultatul unei planificări meticuloase. E ca si cum el a investit o cantitate semnificativă de timp și efort în selectarea celui mai eficient vocabular pentru a-și jigni si provoca audiența.

Asemenea unui parior profesionist, ce isi pregateste biletul castigator meticulos, Gasperini te va lovi peste obraz si constiinta cand te astepti mai putin si fi sigur, te va durea mult si bine.

Antrenor la Inter pentru 73 de zile

La începutul mandatului de pe banca lui Inter, în 2011, Arianna Ravelli, de la Corriere della Sera, l-a întrebat: "Este adevarat ca esti o persoana irascibila?". Raspunsul lui Gasperini fost nu doar transant ci si directionat catre jurnalista:

"O mulțime de oameni care nu sunt pregatiti trag concluzii despre mine si despre fotbalul meu. Cei care au cu adevarat cunostinte, se mai abtin pentru ca au unele îndoieli. Dar eu nu o iau personal, dimpotriva, îmi dau putere". Desi parea ca spune adevarul Gasperini mereu s-a comportat ca si cum toata lumea are ceva cu el.

De-a lungul anilor, numărul celor care l-au supărat pe Gasperini a crescut. Înainte erau doar cativa dar acum este vorba de o majoritate iesita din comun cand vorbim de fani, presa si colegii sai antrenori.

De exemplu Gasperini s-a supărat pe Chiesa, care a exagerat o cazatură pentru a obține un penalty în Fiorentina-Atalanta din 2018. El a spus că a fost cel mai prost penalty din istoria VAR.

Nimeni nu scapa de rautacismele lui Gasperini!

Desi intre antrenori exista un respect mai special, aproape nici unul dintre colegii lui Gasperini nu a scapat de discursurile lui pline de venin.

Sinisa Mihajlovic

În decembrie 2020, după un meci dintre Atalanta și Bologna, terminat cu 2-2, Mihajlovic a criticat aspru arbitrajul, susținând că echipa sa a fost dezavantajata. Gasperini a replicat, spunand că echipa sa a fost cea nedreptatita si că Mihajlovic ar trebui să accepte rezultatul si sa nu mai bata campii.

Rolando Maran (Cagliari)

In noiembrie 2019, după un meci pierdut de Atalanta cu 2-0 în fața lui Cagliari, Gasperini a fost foarte critic față de tactica defensivă a lui Maran, susținand ca echipa sa a dominat jocul, dar nu a reușit să concretizeze ocaziile pentru ca Maran "a parcat autobuzul in poarta". Maran a replicat, aparand strategia sa degfensiva si susținand ca Cagliari a jucat inteligent și eficient.

Roberto De Zerbi (Sassuolo)

În iunie 2020, după un meci între Atalanta și Sassuolo, caștigat de Atalanta cu 4-1, De Zerbi a criticat vehement stilul agresiv al echipei lui Gasperini. Gasperini a răspuns ca De Zerbi ar trebui să se concentreze mai mult pe propria echipa, ca nu are experienta si sa nu mai comenteze stilul altora.

Claudio Ranieri (Sampdoria)

În februarie 2021, după un meci între Atalanta și Sampdoria, terminat cu victoria Atalantei, Ranieri a făcut câteva comentarii despre stilul fizic de joc al echipei lui Gasperini. Gasperini a răspuns, sugerând că Ranieri e un plangacios și că ar trebui să accepte înfrangerea cu mai multa gratie.

Feriti-va, serveste Gasperini!

Iata inca o colectie de declaratii ale antrenorului italian:

După o infrangere controversata impotriva Juventus.

"Juventus este mereu favorizata. Dacă nu joci pentru ei, ești tratat diferit."

Despre VAR (2020, Serie A)

"VAR-ul distruge fotbalul. Este un dezastru si face mai mult rau decat bine."

Despre pandemie și fotbal

"Masurile sunt exagerate. Fotbalul trebuie sa continue, nu ne putem opri din cauza fricii."

Despre tinerii jucători (2018, conferință de presă)

"In Italia, tinerii nu sunt respectați. Cluburile preferă să aducă straini în loc sa dezvolte talentele noastre."

Despre echipele mici (2019, interviu)

"Echipele mici sunt tratate ca niște cetateni de rang secund. Sistemul este corupt si nedrept."

Despre presa sportiva (2021, conferință de presă)

"Jurnaliștii creează doar scandaluri. Nu au respect pentru munca noastra si distorsionează adevarul."

Despre oponentii săi (2020, Serie A)

"Ei nu știu să piardă. Comportamentul lor este rusinos și lipsit de sportivitate."

Despre Federația Italienă de Fotbal

"FIGC este o organizatie învechita. Deciziile lor sunt absurde și distrug fotbalul italian."

Despre propriii jucători, după o performanță slabă a echipei sale.

"Unii dintre jucatorii mei nu merita să poarte acest tricou. Atitudinea lor este inacceptabila și lipsita de respect."

Nu sunt un fiu de curva!

În 2020, Gasperini a fost insultat și batjocorit pe tot parcursul meciului de fanii Fiorentinei. La finalul meciului, antrenorul a apărut în fața camerelor de luat vederi și era vizibil suparat: "Nu am insultat niciodata pe nimeni. L-amauzit de mai multe ori pe nenorocit. Mama mea a luptat pe front pentru dreptul de a vorbi. Daca există vreun fiu de cățea, acela este el, nu eu".

Nici pe San Siro nu a fost primit bine. După ce a pierdut cu Milan, antrenorul a gasit unul dintre fanii ce l-au insultat si l-a infruntat. Și a decis sa isi faca dreptate... aruncând un sandvis către fan.

Primul antrenor in jeansi ce castiga o cupa europeana?

In 22 mai, Gasperini a contrazis orice pronostic si a invins in finala Europa League, Bayer Leverkusen sau proaspat botezata "Bayer NEVERlusen" pentru ca era neinvinsa de 52 de partide. Si nu a facut-o la limita ci administrandu-i conform atitudinii sale, o bataie disciplinara cu un scor de neprezentare, 3-0! Si astfel a intrat in istorie nu doar pentru ca e mereu irascibil si rautacios ci si pentru ca e posibil sa fie... primul antrenor din lume ce a castigat Europa League, imbracat lejer, in blue-jeansi!

