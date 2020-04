Gestul de necrezut al primului-ministru! Va lucra ca MEDIC pentru a ajuta in prima linie! Decizia aplaudata in toata lumea

Premierul se va reintoarce la profesia de baza.

Leo Varadkar, primul ministru al Irlandei, se va intoarce in postura de medic pentru a ajuta in lupta contra coronavirusului, anunta presa britanica.

Varadkar va merge o data pe saptamana in spital pentru a trata pacienti, el continuand sa-si exercite functia in cadrul guvernului in restul timpului. Irlandezul a absolvit medicina si a lucrat ca generalist inainte sa fie ales de popor.

"Multi din familia sa, dar si prieteni de-ai sai lucreaza in domeniul sanitar. A vrut sa ajute, chiar si o data pe saptamana", a spus o sursa din cadrul guvernului.

Parintii lui Varadkar s-au intalnit in timp ce lucrau pentru Serviciul Medical National: talat sau este un doctor din India, iar mama sa asistenta din Irlanda.

Leo Varadkar este primul lider european care intra in prima linie in criza provocata de pandemia de coronavirus. Duminica trecuta, el a petrecut timp dand sfaturi pacientilor prin telefon.

In Irlanda sunt peste 5000 de cazuri de Covid-19 si peste 150 de decese cauzate de noul virus.