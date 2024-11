Kosovo a învins luni seara pe teren propriu Lituania, scor 1-0 (1-0), după ce în etapa precedentă jucătorii lui Franco Foda au decis să se retragă de pe teren în partida cu România, jucată pe Arena Națională, când scorul era 0-0 și arbitrul se pregătea să fluiere finalul confruntării.

Franco Foda, selecționerul Kosovo, mândru tare! Ce a zis despre victoria cu Lituania și de ce a amintit de România

Selecționerul celor din Kosovo, neamțul Franco Foda, și-a exprimat satisfacția pentru ce a făcut pe banca echipei sale și a amintit de România în conferința de presă de după înfruntarea cu Lituania, câștigată cu 1-0 (1-0). Pe finalul primei reprize, Kosovo a rămas în 10 oameni - VEZI AICI MOMENTUL!

"Chiar și în repriza secundă am avut două ocazii în care am reușit să înscriem al doilea gol. Din minutul 65 am avut puțin noroc, după ce Lituania a trimis mingea în bată. Am fost nevoiți să schimbăm schema tactică, am jucat cu 5-3-1. Și atunci Lituania nu a avut prea multe șanse de gol. Sunt însă foarte mândru de echipă și foarte bucuros că am obținut victoria. Ne-am întors din România la patru dimineața și nu prea am avut timp de reabilitare.



Am avut probleme și în apărare, dar în general sunt foarte mândru de echipă. Am avut un sprijin uimitor din partea fanilor și le mulțumesc. Suntem foarte fericiți de rezultatele recente", a declarat selecționerul reprezentativei Kosovo, Franco Foda.

Franco Foda: "Kosovo nu e încă acolo unde vreau eu"



Germanul a adăugat că echipa este pe drumul cel bun.



"În cinci meciuri avem patru victorii și un egal și suntem pe drumul cel bun. Echipa încă nu este acolo unde vreau eu, dar echipa ajunge acolo unde trebuie. La început, a trebuit să încerc mult și de aceea rezultatele au fost mai slabe”, a continuat Foda, potrivit presei din Kosovo.



"Avem mai mulți jucători pe care îi putem selecționa. Chiar și fără mulți jucători importanți am reușit să obținem puncte și să jucăm bine. Concurența în echipă este mai mare și energia este diferită față de ceea ce era la început", a încheiat Foda, după victoria cu Lituania.