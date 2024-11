Ce scriu ungurii despre Daniel Bîrligea după România - Cipru 4-1 în Nations League. Le-au tăiat elanul și kosovarilor

"Daniel Birligea a șutat de la 15 metri în dreapta jos la începutul meciului, în minutul 2, iar cu câteva minute înainte de pauză, Răzvan Marin a dublat numărul avantajul României. După pauză, reprezentativa Ciprului și-a îmbunătățit jocul și a încercat să egaleze, dar oaspeții s-au prăbușit după cartonașul roșu primit de Konstantinos Laifisz.



După eliminarea jucătorului cipriot, echipa gazdă a decis rapid meciul, România impunându-se la trei goluri diferență. Indiferent de decizia care se va lua în privința meciului cu Kosovo (n.r.: înainte de 13 decembrie), românii au avansat aproape sigur în Liga B, pentru că chiar dacă kosovenii ar lua cele trei puncte (n.r.: variantă 3-0 pentru Kosovo) tot ar avea mai multe goluri cu același rezultat și golaveraj", au scris cei de la Nemzeti Sport.

2 milioane de euro e cota de piață a atacantul Daniel Bîrligea

Născut în Brăila, Daniel Bîrligea a jucat trei partide în națională și a marcat un gol

6 goluri în 11 meciuri a marcat Bîrligea în acest sezon din Superliga

Daniel Bîrligea, autorul unui gol în victoria de luni a naţionalei, cu Cipru, scor 4-1, și-a exprimat satisfacția după ce a marcat şi i-a dovedit selecţionerului Mircea Lucescu că merită să fie la naţională.

Daniel Bîrligea: "Dedic golul pentru trei persoane"



„Am dovedit că pot să fiu aici. A fost o pasă aproape perfectă a lui Vali Mihăilă, îi mulţumesc pe această cale. M-a pus faţă în faţă cu portarul. Am apucat să văd poarta şi am ales un colţ. Dedic golul pentru trei persoane care au fost la meci: mama, sora şi iubita.



Ne-am realizat obiectivul, punctele au fost foarte importante. Suntem în grafic cu toate acum. Au prins şi ei curaj, au început să joace, dar până la urmă s-a văzut că suntem superiori şi am reuşit să facem faţă.



Mircea Lucescu mi-a spus să dau totul, ceea ce am şi făcut până acum. Mi-a zis să fiu "Eu" pe teren, să dau totul, pentru că are încredere în mine. Suntem mulţi jucători care trebuie să dovedim, în lot suntem vreo 30. Am dovedit că pot să fiu aici. Atmosfera a fost foarte frumoasă, le mulţumim suporterilor", a declarat Daniel Bîrligea.