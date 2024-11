Atacantul Daniel Bîrligea (24 de ani) a marcat primul său gol pentru echipa națională și spune că e pregătit să devină o piesă de bază pentru selecționerul Mircea Lucescu (79 de ani).



Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Daniel Bîrligea



Daniel Bîrligea a dezvăluit la flash-interviu ce a discutat cu Mircea Lucescu înaintea meciului cu Cipru. "Il Luce" i-a transmis atacantului de la FCSB că are mare încredere în el:



"Am dovedit că pot să fiu aici. A fost o pasă aproape perfectă a lui Vali (n.r Valentin Mihăilă), îi mulțumesc pe calea asta. M-a pus față în față cu portarul. Am apucat să văd poarta și am ales un colț. Dedic golul pentru trei persoane care au fost la meci: mama, sora și iubita.

Ne-am realizat obiectivul, punctele au fost foarte importante. Suntem în grafic cu toate acum. Au prins și ei curaj, au început să joace, dar până la urmă s-a văzut că suntem mai superiori și am reușit să facem față.



Mircea Lucescu mi-a spus să dau totul, ceea ce am și făcut până acum. Mi-a zis să fiu "Eu" pe teren, să dau totul, pentru că are încredere în mine. Suntem mulți jucători care trebuie să dovedim, în lot suntem vreo 30. Am dovedit că pot să fiu aici. Atmosfera a fost foarte frumoasă, le mulțumim", a declarat Daniel Bîrligea după meciul România - Cipru 4-1.



Bîrligea a avut nevoie de doar 65 de secunde ca să deschidă scorul în partida de pe Arena Națională. Este cel mai rapid gol marcat de echipa națională în ultimii 20 de ani.



România a promovat în Liga B



Victoria obținută de tricolori în fața Ciprului consemnează o performanță istorică în Nations League. Nicio echipă nu a mai câștigat toate meciurile din grupele acestei competiții. Acest lucru se va concretiza, evident, în cazul în care UEFA le va da câștig de cauză tricolorilor la meciul cu Kosovo.



Doar Estonia s-a mai apropiat de această performanță. Estonii au încheiat cu victorii pe linie în urmă cu un an, în Liga D. Diferența este, însă, că estonii au evoluat într-o grupă din care mai făceau parte doar alte două echipe, Malta și San Marino.



Rezultatele din Liga C i-au asigurat României un loc în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Ne vom afla adversarele pe 13 decembrie. Tragerea va avea loc la Zurich (Elveția). La CM 2026 merg direct câștigătoarele grupelor din preliminariile clasice, în vreme ce locurile secunde intră în baraj.