Naționala României a remizat cu Israel, scor 1-1, pe Arena Națională și se pregătește să dispute al doilea meci consecutiv pe teren propriu, în compania lui Kosovo. Tricolorii au fost dur criticați pentru prestația avută în duelul de sâmbătă seară, când au condus din minutul 27, dar au încasat rapid un gol în startul reprizei secunde, iar apoi nu au mai pus probleme Israelului.

Edward Iordănescu are încredere în jucătorii naționalei

Edward Iordănescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Kosovo de pe teren propriu și a vorbit și despre duelul cu Israel, punctând că există și elemente pozitive pe care le-a remarcat la fotbaliștii săi. Tototdată, selecționerul a evidențiat faptul că România are cea mai bună apărare din grupă, cu patru goluri încasate, Elveția având cu unul mai mult.

„Suntem din nou în fața unui moment important. În fața unui joc foarte important în economia clasamentului și a obiectivului pe care-l avem. Inevitabil, ne gândim și la ce a fost acum două zile. Suntem conștienți în ce situație ne aflăm. Sunt și elemente pozitive pe care nu am cum să nu le scot în față. În același timp, sunt și realist. Trebuie să ne ridicăm nivelul exprimării. Lucrez cu această realitate.

Ne-am dorit cu toții trei puncte cu Israel. Am avut o primă repriză în care în linii mari nu mă pot declara nemulțumit. Adversarul a avut un singur șut pe poartă. Am și reușit să marcăm. După care, repriza a doua am gestionat-o prost. Ce s-a întâmplat după gol nu trebuia să se întâmple. Am coborât mental.

Totuși, rămânem pe un loc calificabil. Sunem neînvinși după cinci jocuri. Cum, necum, avem și cea mai bună apărare. Raportat și la perioada mai lungă de când suntem împreună cu acest grup, din iunie anul trecut, de mai bine de un an de zile, suntem neînvinși în jocurile oficiale. Trebuie să mergem cu încredere înainte”, a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă.

Clasamentul în grupa României după 5 runde:

1. Elveția - 11p

2. România - 9p

3. Israel - 8p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024:

12 septembrie, ora 21:45: România - Kosovo

12 octombrie, ora 21:45: Belarus - România

15 octombrie, ora 21:45: România - Andorra

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția