„Ce joacă nu are legătură cu fotbalul modern!” Continuă atacurile la adresa fotbaliștilor naționalei: „Cu Kosovo să nu se antreneze, să meargă să se roage!”

Tricolorii au trecut în avantaj pe tabela de marcaj, în minutul 27, prin golul marcat de Denis Alibec, însă Oscar Gloukh a restabilit egalitatea, în minutul 53. România rămâne pe locul al doilea în grupă, însă poziția îi este amenințată de Israel, care are cu un punct mai puțin, obligându-i pe jucătorii lui Edward Iordănescu să câștige duelul cu Kosovo pentru a nu complica șansele la calificare.

Marcel Răducanu, dur cu jucătorii naționalei după remiza cu Israel

Marcel Răducanu a analizat jocul naționalei, arătându-se extrem de nemulțumit de ceea ce a văzut. Fostul internațional l-a criticat și pe selecționer, care i-a apărat pe jucători, în ciuda prestației slabe.

„Eram foarte curios să văd echipa României, să văd altceva, dar din păcate, n-a fost nimic. Am auzit și interviurile celor doi băieți, Viorel Moldovan și Florin Răducioiu, cât de supărați erau. Am avantajul că nu mă aștept la prea mult. Până acum nu s-a întâmplat nimic. Așa cum am jucat, am luat niște puncte, fără să avem meciuri frumoase, să încântăm lumea.

Aseară au avut 70 la sută posesie, am avut tehnică în regim de viteză, tehnică individuală a jucătorilor israelieni, ne-au depășit complet la toate capitolele, nu am avut nicio șansă. Daca ne dădeau patru sau cinci nu se supăra nimeni.

Ce tactică am avut ieri? Nu am văzut nimic. Pase lungi… păi joci acasă, sunt 50 de mii de spectatori, tu trebuie să faci jocul, să ajungi la finalizare. Nu mai avem jucători de calitate la nivelul ăsta. Ce joacă băieții ăștia nu are nicio legătură cu fotbalul modern. E un fel de păcăleală. E greu de înțeles ce se întâmplă.

Îl înțeleg pe Edi că le ia apărarea jucătorilor, dar nu poți să spui același lucru după fiecare meci: ’Din păcate’, dar din păcate când dăm și noi un gol, din păcate când câștigăm și noi un meci? Suntem pe locul doi, dar vine Kosovo. Va fi presiunea și mai mare, nu știu dacă vor putea să joace cu o presiune imensă. Aș vrea să zic ceva pozitiv, dar nu am ce. E rău, nu poți să te uiți la ce se joacă acolo”, a declarat Marcel Răducanu la Digi Sport.

'Sfat' pentru tricolori înainte de duelul cu Kosovo: „Să meargă la biserică să se roage!”

Totodată, comentând duelul cu Kosovo, Marcel Răducanu a fost ironic și le-a sugerat fotbaliștilor naționalei să se roage pentru cele trei puncte.

„Ce să zică și Edi, el trebuie să spună asta (n.r. că nu este o grupă accesibilă). Dacă spune altceva, nu mai are nimeni încredere în el și poate să plece.

La meciul cu Kosovo, să nu mai facă antrenamente, să meargă la slujbă la biserică, să se roage, să se spovedească, să se pocăiască, cu gândul că ne ajută Dumnezeu. Când jucăm și noi ceva fotbal?

El (n.r. Edi Iordănescu) e băiat deștept, știe să pună problema, e normal să spună asta (n.r. că vom merge la EURO 2024)”, a adăugat fostul internațional.

Clasamentul în grupa României după 5 runde

1. Elveția - 11p

2. România - 9p

3. Israel - 8p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024

12 septembrie, ora 21:45: România - Kosovo

12 octombrie, ora 21:45: Belarus - România

15 octombrie, ora 21:45: România - Andorra

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția