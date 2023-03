„Am intrat direct în ședință!” Ionuț Radu, gata de debutul din preliminariile EURO 2024! Ce a spus despre trecerea de la U21 la naționala mare 

„Tricolorii” joacă în deplasare cu Andorra în primul meci, pe 25 martie, iar apoi pe teren propriu cu Belarus, pe 28 martie. Jucătorii naționalei s-au reunit la Mogoșoaia și au susținut deja primele sesiuni de antrenamente sub comanda lui Edward Iordănescu.

Ionuț Radu (25 ani) a oferit un interviu pentru FRF TV în care a vorbit despre calificarea la Campionatul European, dezvăluind cum crede el că România poate juca la EURO 2024. În startul interviului, portarul român a relatat momentul în care a ajuns în cantonamentul din Mogoșoaia, când selecționerul ținea un discurs motivațional pentru jucătorii aflați deja acolo.

„Să povestesc cum a fost toată faza, am ajuns la aeroport și trebuia să fiu la 17 la Mogoșoaia dar au întârziat bagajele și practic am ajuns la 17:15 și am intrat direct într-o ședință unde vorbea domnul Edi (n.r. Edward Iordănescu), am intrat într-un discurs foarte aprins, motivațional, vedeam pe toată lumea foarte concentrată, mă gândesc că e o atmosferă destul de bună. E prima zi aici, dar deja am simțit motivația necesară pentru a ne califica.

Sincer, eu văd grupa foarte accesibilă, trebuie să ne uităm pe cine avem în față, să ne concentrăm pe munca pe care trebuie să o facem zi de zi și să ne găsească ziua meciului pregătiți. Dacă noi vom fi pregătiți și 100% motivați, cu siguranță vom obține rezultatele dorite.

(n.r. Ce le transmiți celor care se așteaptă să câștigăm la scor în Andorra?) Sunt mulțumit și cu 1-0, sincer, important e să luăm cele trei puncte, cu cât mai multe goluri cu atât mai bine, dar am spus, punctele sunt importante. E un nou început, trebuie să fie pentru toți, să uităm eșecurile din trecut, presiunile trecutului și să trăim în prezent. Să ne punem un obiectiv în cap și să facem totul pentru a-l atinge.

Pentru noi înseamnă totul să obținem șase puncte în primele meciuri, calificarea e totul sau nimic pentru noi, să zicem așa, pentru că nu ne-am calificat de foarte mult timp. Să începi cu dreptul e extraordinar pentru noi, pentru asta suntem aici”, a declarat Ionuț Radu.

Pasul de la generația U21 care a făcut senzație la EURO în 2019 la naționala mare

Întrebat despre pasul făcut spre naționala mare de mulți dintre jucătorii care au impresionat la Campionatul European U21 din 2019 din Italia, dar și despre faptul că așteptările erau mari, goalkeeper-ul și-a expus punctul de vedere.

„Nu a depins foarte mult de noi pasul spre echipa națională. Nu pot vorbi despre ceilalți, dar eu mi-am făcut treaba la echipa de club la momentul respectiv, dar sunt mulțumit că sunt aici în momentul de față, pregătit să ajutăm echipa. Sunt convins că a venit momentul nostru, trebuie să îl facem să fie momentul nostru, pentru că românii asta așteaptă, trebuie să le dăm puțină speranță, cum a fost atunci în 2019 la EURO U21 și trebuie să ne mobilizăm și să dăm ce avem mai bun”, a adăugat portarul.

Împrumutat în această iarnă la Auxerre de la Inter, Radu a vorbit și despre schimbarea de campionat, dezvăluind și care sunt diferențele dintre cele două țări. „Da, m-am acomodat foarte repede, sunt bucuros de ultimele rezultate avute cu echipa de club și personale, sper să o țin tot așa. Mă antrenez foarte bine și asta e tot ce contează pe plan profesional.

Nu e foarte diferit modul de joc din Italia și Franța, dar se pune mai mult accent pe fizic, sunt foarte puternici, foarte multe dueluri, din punctul ăsta de vedere e mai fizic decât campionatul italian”.

„Pun memento primul meci de deschidere de la EURO 2024!”

Totodată, întrebat despre momentul în care își setase, la EURO U21 un memento cu ziua finalei în speranța că România va juca și dacă în momentul acesta are unul, Radu a dezvăluit că își setează unul special pentru deschiderea EURO 2024: „O să pun primul meci de deschidere de la EURO 2024 pentru că îmi doresc să fim acolo”.

Portarul a vorbit și despre concurența pe post cu Florin Niță și Horațiu Moldovan și a declarat că pentru el, cât timp este una sănătoasă, concurența e benefică.

„Din punctul meu de vedere, concurența pentru un portar e foarte importantă, dar important e să fie una constructivă, asta te motivează să te antrenezi mai bine, să îți câștigi locul în echipă.

Avem nevoie de un obiectiv comun, să ne dorim toți același lucru, să ne punem toți forțele într-un singur lucru, acela de a obține cele șase puncte”, a concluzionat.