Veste excelentă pentru Mircea Lucescu: marele absent de la EURO, titular după 196 de zile!

La șase luni și două săptămâni de la momentul în care se accidenta serios într-un derby oltean între Univ. Craiova și FC U Craiova, Vladimir Screciu joacă primul său meci ca titular în deplasarea echipei lui Costel Gâlcă pe terenul Universității Cluj. Revenirea este una importantă atât pentru trupa lui Mihai Rotaru, cât și pentru naționala României, mijlocașul în vârstă de 24 de ani fiind o piesă de bază în preliminariile EURO 2024.

Folosit trei minute cu Rapid (1-1) și 12 minute cu Poli Iași (0-2), Screciu a atins în sfârșit forma fizică necesară pentru a începe din primul minut un meci oficial, "performanță" pe care nu o mai realizase din 10 martie 2024, într-un nefericit FC U Craiova - Univ. Craiova 1-2 în care, în minutul 56, a suferit o microruptură fibrilară la tendon care l-a scos în cele din urmă din calculele pentru vara fierbinte a fotbalului românesc.

Final de calvar pentru Screciu

Pentru talentatul fotbalist oltean, care poate evolua la mijlocul terenului sau stoper, accidentarea a fost urmată de un adevărat calvar. Inițial, s-a crezut că va fi recuperat la timp pentru a face parte din lotul lui Edward Iordănescu pentru turneul final din Germania, dar, din nefericire, un diagnostic pus greșit și o perioadă de refacere prelungită i-au anulat șansele de a se întoarce mai repede pe teren:

"Am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară.

El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse are să aibă Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa", spunea Sorin Cârțu, un apropiat al lui Screciu.

Screciu, marele absent de la EURO, dar un plus pentru "Il Luce"

Cu visul Europeanului spulberat și Adrian Șut convocat în locul său, Screciu a mers la o clinică din Madrid pentru a micșora timpul în care va sta departe de fotbal, dar, chiar și așa, nu a mai putut începe un meci ca titular decât duminică seară, când Gâlcă l-a trimis la mijlocul terenului alături de japonezul Oshima.

O revenire esențială pentru olteni, dar și o opțiune viabilă în plus pentru Mircea Lucescu în tentativa de a califica naționala României la Cupa Mondială din 2026, "Il Luce" având șansa de a conta pe un fotbalist pe care Iordănescu Jr. l-a apreciat pentru versatilitate și pe care s-a bazat în drumul spre Germania.

Debutat de fiul lui Anghel Iordănescu la prima reprezentativă, Screciu a fost pe teren în patru dintre cele mai importante meciuri din preliminarii, de fiecare dată din postura de titular: 84 de minute în deplasarea din Elveția (2-2), integralist în victoria de acasă cu Kosovo (2-0), 77 de minute în Belarus (0-0) și alte 77 de minute în "decisivul" cu Israel, de la Budapesta, câștigat cu 2-1.