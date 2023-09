Valeriu Iftime, declarația zilei înainte de România - Israel: ”Îi pun un acatist”

În cazul unei victorii, ”tricolorii” devin favoriți pentru calificarea la turneul final, chiar dacă ar mai fi încă cinci etape de disputat în cadrul preliminariilor. Trupa lui Edi Iordănescu s-ar bucura de un avans de patru puncte față de principala urmăritoare.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a prefațat duelul de pe Arena Națională și rămâne rezervat. Se teme pentru meciul cu Israel, mai ales că ”tricolorii” nu au avut prestații solide în primele meciuri din aceste preliminarii.

Valeriu Iftime: ”Ca român, îmi e frică de Israel”

„Ca român îmi e frică de Israel. Deși, nu ar trebui să ne fie frică de echipele de genul acesta. Îmi este frică pentru că nu am demonstrat până acum, în campania aceasta, că putem face un meci bun. Dacă am bătut am avut noroc, cel puțin așa am văzut eu. Eu nu pot să spun că am încredere în calitățile domnului Iordănescu. Asta, pentru că l-au refuzat pe Boloni.

Să îi dea Dumnezeu sănătate lui Iordănescu, am să îi pun un acatist la cea mai frumoasă Biserică din zona Moldovei. Nu știu acum dacă acatistele mele rezovă totul. Și eu sper să ajungem la Euro”, a spus Iftime, conform Fanatik.ro.

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo din preliminariile Euro 2024:

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 3/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 23/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 19/1), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 7/0), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2)

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 12/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 11/0), Darius Olaru (FCSB, 11/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 30/4), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 60/12, transferat între timp la Damac Club în Arabia Saudită), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 46/2), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 12/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 9/1), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 26/2), Florinel Coman (FCSB, 7/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 12/3)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 36/10), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 31/3), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0)