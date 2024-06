Lotul naţional de fotbal al României, care va fi prezent în Germania la EURO 2024, a fost prezentat de FRF printr-un clip unic, ce include picturi realizate de elevii de la Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza”.

Cele 26 de picturi realizate de elevi vor fi scoase la licitaţie împreună cu tricoul de joc al tricolorilor de la meciul cu Ucraina, primul de la EURO 2024. Toate fondurile strânse vor fi donate Liceului de Arte Plastice “Nicolae Tonitza”, sprijinind astfel tinerele talente artistice.

Mai mult decât atât, aceste picturi îi vor aştepta pe tricolori în camera lor de hotel la sosirea în Würzburg, scrie frf.ro.

Profesorii şi elevii care au participat la acest proiect sunt: Director Prof. Tania Andrei, Prof. Emilia Kiss, Prof. Emilia Cernăianu, Prof. Oana May Isar, Mânzu Andra – clasa a X-a B, Mitrofan Gabriela – clasa a XI-a C, Niţă Ana Raluca – clasa a X-a D, Ciucu Ana-Ilinca – clasa a XII-a C, Apostu-Pojoni Thomas – clasa a X-a A, Albeşteanu Alexandru – clasa a IX-a A, Martinov Ingrid – clasa a IX-a A, Cotruţă Sofia – clasa a IX-a A şi Burlă Clara – clasa a IX-a A.

Lotul României pentru Euro 2024

PORTARI: Florin NIŢĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horaţiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0));

FUNDAŞI: Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOŞ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIŢAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuţ NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ŞUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANŢI: Denis DRĂGUŞ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUŞCAŞ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

Programul României la Campionatul European 2024 în grupe

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie și va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.