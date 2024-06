Reacția selecționerului Ucrainei după penultimul amical disputat înaintea meciului cu România de la EURO 2024

După un 0-0 cu Germania, prima adversară a României de la EURO 2024 a pierdut în fața Poloniei, scor 1-3, în al doilea amical desfășurat înaintea turneului final.

Serghei Rebrov: ”Rămânem cu niște informații bune înainte de EURO 2024”

În orice caz, reprezentativa din țara vecină s-a descurcat mai bine decât tricolorii, care au înregistrat două ”remize albe” în fața unor adversari mult mai slab cotați, Bulgaria și Liechtenstein.

După eșecul suferit în fața polonezilor, Serghei Rebrov, selecționerul Ucrainei, a transmis că a învățat multe lucruri importante înainte de startul EURO 2024.

Arkadiusz Milik s-a accidentat și va rata turneul final, iar jurnaliștii polonezi s-au plâns la conferința de presă că tehnicianul a impus un joc mult prea dur, deși partida era una amicală, însă Rebrov a ținut să îi contrazică.

”Cred că jucăm meciuri amicale pentru a face greșeli. Fotbalul are multe componente. Am pierdut meciul la fazele fixe. Nu cred că ar trebui să privim acest meci dintr-o perspectivă negativă. Au fost momente bune, am încercat să recuperăm. Rămânem cu niște informații bune pentru noi înainte de EURO.

(n.r. Nu credeți că jocul Ucrainei a fost prea agresiv, deși era doar un amical?) De ce vi s-a părut că a fost agresiv? Doar la finalul meciului a fost un episod în care Sergei Sidorchuk a intrat într-un duel cu un adversar. Nu am văzut niciun fel de agresiune din partea vreunei echipe. A fost un sparring foarte interesant, jucătorii au încercat să demonstreze calitățile în fața antrenorilor”, a spus Serghei Rebrov la conferința de presă.

Înaintea debutului la EURO 2024, Ucraina va mai disputa o partidă amicală în compania Republicii Moldova, programată marți, pe 11 iunie.

