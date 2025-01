România - Kosovo 3-0, la masa verde. Scurt rezumat

, pe Arena Națională, în Liga Națiunilor. În prelungirile meciului, la 0-0, fotbaliștii kosovari au părăsit terenul, susținând că din tribune se scandează "Serbia, Serbia" sau chiar "Kosovo e Serbia". La cinci zile distanță, UEFA a decis ca România să câștige meciul la masa verde, însă a dictat sancțiuni aspre și împotriva României: un meci cu porțile închise și amenzi în valoare totală de 128.000 de euro - cea mai mare de 50.000 de euro pentru "comportamentului rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi" (referire la scandările xenofobe împotriva Ungariei)

ca România să câștige meciul la masa verde, însă a dictat sancțiuni aspre și împotriva României: un meci cu porțile închise și amenzi în valoare totală de 128.000 de euro - cea mai mare de 50.000 de euro pentru "comportamentului rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi" (referire la scandările xenofobe împotriva Ungariei) Ulterior, atât FRF, cât și FFK au făcut apel la TAS. Românii consideră mult prea drastice sancțiunile primite, în timp ce kosovarii continuă să spere că decizia de a pierde meciul la masa verde poate fi întoarsă.

Kosovarii au întrebat TAS ce se întâmplă cu apelul



Ziarul kosovar Koha Ditore a solicitat TAS mai multe informații despre stadiul apelului, iar în cadrul zilei de joi a primit un răspuns oficial.



"Tribunalul de Arbitraj Sportiv confirmă că Federația de Fotbal din Kosovo a depus un apel împotriva UEFA la data de 1 decembrie 2024. Procedurile TAS sunt în desfășurare și sunt confidențiale. Nu putem oferi informații suplimentare în acest moment", este răspunsul TAS pentru Koha.



Publicația kosovară anticipează că verdictul nu va fi unul favorabil pentru naționala condusă de Franco Foda.



"Șansele ca TAS să întoarcă decizia UEFA în privința eșecului la masa verde nu sunt considerate foarte mari. Sunt multe circumstanțe împotriva Kosovo, în special faptul că arbitrul meciului le-a solicitat jucătorilor să revină pe teren", scrie Koha.

Mircea Lucescu: "Kosovarii au fost penibili"

La interviul de după joc, Mircea Lucescu a criticat în termeni duri reacția kosovarilor, spunând că adversarii României erau pregătiți pentru a acționa într-un astfel de mod.

"Mi se pare că e ieșit din comun. Penibili au fost prin comportamentul lor. N-aveau voie să iasă de pe teren. Jocul trebuia terminat pe teren. N-aveau niciun motiv să protesteze în felul ăsta. Noi suntem sportivi și jucăm pe teren.



Au fost niște provocări evidente ale lor. Împotriva Kosovo nu s-a strigat. Este inadmisibil un astfel de comportament! N-am cuvinte. Nici nu se mai poate discuta. Când un meci de fotbal se termină în felul ăsta e o rușine pentru absolut toată lumea și un sentiment de jenă față de ei, în primul rând. Ei ca sportivi au luat această decizie. Se vede de la o poștă că erau pregătiți să facă lucrul ăsta.

Au jucat bine, o echipă bună, puternică, noi n-am avut o zi bună, am comis multe greșeli, dar se vedea că era o presiune venită din necesitatea de a obține calificarea. Am greșit de multe ori la ieșirea din apărare. A fost o chestie psihică, nu tehnică. Ne-am apărat totuși foarte bine, am avut un portar senzațional. Am avut și o bară, dar mult prea puțin față de pretențiile mele", a spus Mircea Lucescu.