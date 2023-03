"Spuneți că Edi Iordănescu e labil psihic?". Răspunsul lui Mihai Rotaru, după aluziile la adresa selecționerului

Rotaru a spus că a pus un pariu cu oameni din presă, garantând că Universitatea Craiova nu va mai avea niciun jucător la națională cât timp selecționer este Edi Iordănescu. Motivul ar fi conflictul din vara anului trecut, când jucătorii formației oltene au fost lăsați în tribună, iar patronul clubului a avut o reacție dură în presă (DETALII AICI)

"Spuneți că Edi Iordănescu e labil psihic?". Răspunsul lui Mihai Rotaru

În trecut, Edi Iordănescu a fost dorit pe banca Universității Craiova, însă finanțatorul oltenilor spune că și-a schimbat părerea între timp.

"Eu credeam la vremea respectivă într-un antrenor tânăr, disciplinat. Disciplina o are în continuare, dar are multe alte calități negative. M-am uitat inclusiv la postarea domniei sale de aseară, pe pagina de FRF. Dacă citiți, puteți să faceți un profil psihologic. La un anumit moment l-am dorit și am crezut că e o alegere bună. Ulterior, am tras alte concluzii", a spus Rotaru, la Digisport.

În discursul său, Rotaru a vorbit despre "dezechilibrele emoționale ale selecționerului", dar și despre un "portret psihologic" reieșit din ultimul mesaj transmis de Edi Iordănescu. Jurnalistul Ștefan Beldie l-a întrebat direct pe omul de afaceri din fruntea Craiovei dacă vrea să spună că "Edi Iordănescu este labil psihic".

"Nu vreau să intru mai departe pentru că sunt lucruri din viața personală. Am deschis subiectul, dar nu vreau să intru în detalii pentru că aș fi exagerat în acest moment", a explicat Rotaru.

Mihai Rotaru: "'Edi Iordănescu nu are cum să înțeleagă forța grupului. 'Cartof' are influență"

Ulterior, patronul formației din Bănie, a lansat un nou mesaj enigmatic, referitor la adevăratul om din cadrul FRF "care ar gestiona relațiile interumane" - secundul Alexandru Radu, poreclit "Cartof".

"Știu ce se întâmplă la lot, știu cine gestionează relațiile interumane acolo. Vorbește de forța grupui. Păi, el nu are cum să înțeleagă forța grupului dacă gestionează altceva. "Cartof" gestionează relațiile interumane! Astea sunt cunoscute în lumea fotbalului.

N-am știut că îl cheamă Alexandru Radu, îmi pare rău. FRF a refuzat să-l angajeze și l-a adus Edi pe un post inventat la acel moment. Are influență, sunt prieteni foarte buni, lucrează de mult timp împreună, ceea ce e normal, e normal să ai încredere în oamenii cu care lucrezi. Asta nu e o acuză", a mai spus Rotaru.

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

Pentru meciurile din această lună, Edi Iordănescu a convocat doi debutanți: mijlocașul Adrian Șut, de la FCSB, și extrema Alexandru Dobre, jucător împrumutat de Dijon în prima ligă din Portugalia, la Famalicao.

Din lotul României lipsește, printre alții, căpitanul obișnuit, Vlad Chiricheș, accidentat.

PORTARI: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Mario Camora (CFR Cluj, 9/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), George Pușcaș (Genoa | Italia, 34/10).