Federația de Fotbal din Suedia se consideră dezavantajată de modul în care s-au încheiat grupele din Liga Națiunilor. Suedia spera să încheie grupele Nations League din postura de cea mai bună echipă din Liga C. Totuși, UEFA i-a dat câștig de cauză României, iar reprezentativa pregătită de Mirceaa Lucescu a devenit cea mai bună echipă din Liga C, având astfel o șansă în plus la accederea la barajul de Cupă Mondială.

Sârbii sar în apărarea României după ce suedezii s-au aliat cu kosovarii

Așadar, după ce Kosovo a anunțat că vrea să își facă dreptate la TAS, suedezii au transmis că îi vor susține pe kosovari la Lausanne. Sârbii au comentat situația și nu au ezitat să îi critice aspru pe suedezi pentru implicarea în conflictul dintre Kosovo și România.

”’Apărătorii dreptății’ au ieșit în față pentru a fi alături de așa numitul Kosovo: Au ’explicat’ de ce s-au implicat în conflictul cu românii”, au titrat sârbii de la Blic.rs.

Jurnaliștii sârbi au criticat implicare suedezilor, pe care i-au acuzat că încerce să ajungă într-o situație favorabilă printr-o manieră nesportivă. Directorul tehnic al Federației de Fotbal din Suedia, Kim Kallstrom a fost principala țintă a sârbilor.

De altfel, cei de la Blic.rs nu au ezitat să pună din nou accent pe faptul că Serbia nu recunoaște independența statului Kosovo.

”Dacă nu ar fi fost destul că România a intrat într-un ’război’ cu așa numitul Kosovo, Suedia s-a implicat imediat în toată acestă poveste. Din nordul Europei au venit declarații de susținere pentru așa numitul Kosovo.

Suedezii sperau, în eventualitatea în care România nu ar fi câștigat ’la masa verde’, să încheie din postura de cea mai bună echipă din Liga C și să aibă astfel încă o șansă de a accede la barajul pentru Cupa Mondială. În situația de față, suedezii sunt la două puncte în spatele vecinilor noștri.

Este o situație ciudată și fără precedent, mai ales după ce suedezii au recunoscut public faptul că sunt în contact direct cu Federația de Fotbal din așa numitul Kosovo.

Directorul tehnic al Federației din Suedia, Kim Kallstrom a încercat, fără nicio rușine, să explice că suedezii luptă împotriva jignirilor și a discriminării. Aparent, ca fost sportiv, a uitat repede că rezultatul se obține pe teren, nu în afara lui, așa cum încearcă el să facă acum”, au scris sârbii.