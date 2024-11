Fotbalul românesc s-a amăgit, în nenumărate rânduri, în ultimii mulți ani, comițând o greșeală, în mod repetat. Pe scurt, ne-am obișnuit să facem „înmormântări“ după eșecuri și „nuntă“ după victorii. Iar în contul acestui obicei prost, am ajuns să visăm cai verzi pe pereți. Și nu o data!

Exemplul cel mai bun în acest sens a fost după Europeanul de tineret, în 2019, când am crezut că generația lui Ianis Hagi, Florinel Coman și Ionuț Radu va „rupe norii“ și la nivel de seniori. Din păcate, după acel turneu final din Italia, au urmat calificările ratate la Euro 2020 și la Mondialul din 2022. Iar asta în condițiile în care, la ambele campanii, am promovat masiv jucători de la Under 21. Abia după o altă campanie ratată, cea din Liga Națiunilor 2022-2023, în care am retrogradat în „C“, am contabilizat și primul success la care au contribuit și Ianis Hagi și colegii săi de generație. Vorbim despre preliminariile Euro 2024.

În acest moment, pe fondul impresiei pe care tricolorii au lăsat-o în Germania, una bună desi România a câștigat un meci din patru la Euro, plus campania perfectă din Liga Națiunilor, a prins contur ideea că echipa națională e o forță.

Realist vorbind, deocamdată, România e o forță, însă la nivelul ligii a treia a fotbalului european. Pentru că aici am strălucit și am înșirat victoriile cu Kosovo (locul 101 FIFA), Lituania (locul 141 FIFA) și Cipru (locul 127 FIFA). Vorbim însă despre naționale care în clasamentul FIFA sunt sub echipe precum Palestina, Thailanda și Siria. Precizarea e necesară, ca să nu pierdem contactul cu realitatea. Încă o data!

„Certificatul de calitate“: preliminariile CM 2026

Inclusiv în campania din Liga Națiunilor, care tocmai s-a încheiat, am făcut mai multe partide slabe. Aici, la acest capitol, am putea include meciul de acasă, cu Lituania (3-1), dar mai ales confruntarea cu Kosovo, de pe Arena Națională, suspendată la scorul de 0-0. Și chiar și în partida cu Cipru, de pe teren propriu, am avut o cădere inexplicabilă în partea secundă, când oaspeții au marcat și apoi au trecut pe lângă golul de 2-2, în mai multe rânduri.

Și când ne amintim că, la Euro 2024, România a fost surclasată de Belgia (0-2) și Olanda (0-3), din „altă ligă“ în comparație cu noi, ne dăm seama că, dacă vrem să fim realiști, trebuie să admitem că mai e mult până departe.

Adevăratul „certificat de calitate“ pentru actuala națională poate veni în preliminariile Mondialului din 2026. Când, în mod cert, vom pica în grupă cu o echipă tare, venită din prima urnă valorică. În plus, în această campanie, care va debuta în martie 2025, trebuie să avem continuitate, sub presiune. Pentru că doar locul 1 va avea asigurată prezența la CM 2026.

Marele câștig: batem când trebuie să batem

Până să vedem cum se va descurca România, în preliminariile CM 2026, putem contabiliza, totuși, și niște câștiguri incontestabile pe care le-am obținut, după finalul anului 2022.

Deși unii cârcotași au pus calificarea României pentru Euro 2024 pe seama norocului proverbial al lui Edward Iordănescu, adevărul e că o asemenea explicație e, pur și simplu, ridicolă. Pentru simplul motiv că nu poți duce o campanie, cap-coadă, cu zece partide fără înfrângere, doar datorită norocului. Cine susține așa ceva, își dă un „autogol“ urât.

Iar la calificarea pentru Euro 2024 s-au adăugat, între timp, partidele peste așteptări din Germania, cu Ucraina mai ales, plus campania perfectă din Liga Națiunilor. Această serie de rezultate pozitive denotă un alt mare câștig al naționalei despre care se vorbește mult prea puțin.

Concret, după câțiva ani în care ne-am tot împiedicat de formații din lumea a 2-a și a 3-a a fotbalului, acum suntem capabili să batem aceste formații. Altfel spus, câștigăm meciurile pe care trebuie să le câștigăm. Ultima confirmare în acest sens am primit-o în Liga Națiunilor, când am înșirat victoriile, desi nu mereu am strălucit.

Ca să ne dăm seama și mai bine cât am progresat la acest capitol al meciurilor pe care le câștigăm când trebuie, ținând cont de nivelul adversarului, merită să trecem în revistă rezultate din perioada 2017-2022, când fix de niște echipe mici ne-am tot împiedicat:

14 iunie 2022: România – Muntenegru 0-3 (Liga Națiunilor)

07 iunie 2022: Bosnia – România 1-0 (Liga Națiunilor)

04 iunie 2022: Muntenegru – România 2-0 (Liga Națiunilor)

29 martie 2022: Israel – România 2-2 (Amical)

11 noiembrie 2021: România – Islanda 0-0 (Preliminarii CM 2022)

08 septembrie 2021: Macedonia de Nord – România 0-0 (Preliminarii CM 2022)

02 iunie 2021: România – Georgia 0-1 (amical)

31 martie 2021: Armenia – România 3-2 (Preliminarii CM 2022)

08 octombrie 2020: Islanda – România 2-1 (Play-off Euro 2020)

07 septembrie 2018: România – Muntenegru 0-0 (Liga Națiunilor)

04 septembrie 2017: Muntenegru – România 1-0 (Preliminarii CM 2018)

Explicația: nu mai bulversăm lotul / echipa

România a ajuns să lege victoriile, măcar cu echipele apropiate de nivelul ei, iar acest lucru a fost pus pe seama faptului că ultimii doi selecționeri au luat o decizie inspirată.

Concret, atât Edward Iordănescu, cât și Mircea Lucescu n-au mai bulversat lotul primei reprezentative și, chiar dacă uneori și-au atras critici, au mers pe același nucleu de jucători, cu foarte puține schimbări. Și în contul acestei alegeri, de pildă, Alex Mitriță a ratat Euro 2024, pe motiv că nu fusese printre jucătorii decisivi ai acelei campanii. Asta pe lângă faptul că vedeta Craiovei îl și supărase pe Edward Iordănescu din cauza atitudinii sale la ultimele convocări.

Și specialiștii din fotbalul nostru au subliniat că, după mulți ani, România are o națională cu identitate, cu un prim „11“ bine conturat, iar aceste lucruri ne-au oferit continuitate și la capitolul rezultatelor pozitive cu adversare de nivelul nostru.

*Gică Popescu (fost căpitan al naționalei): Mircea Lucescu a pus un mare preț pe omogenitatea echipei. Atunci când tot schimbi, poate să dispară echilibrul. Alegerea a fost corectă, am reușit să câștigăm toate meciurile.

*Ioan Becali (fost impresar FIFA): Nu mai eram obișnuiți cu trei, patru, cinci victorii una după alta. Se vede că avem un nucleu de fotbaliști. Că până să se întâmple chestia asta, spre sfârșitul campaniei lui Edi Iordănescu și acum, cu venirea domnului Lucescu, s-a creat un nucleu de fotbaliști. Știu că avem un 11 de bază sau 15-16-17 jucători, cu rezervele, jucători care pot intra mai târziu sau pe parcursul meciului. Asta înseamnă și coeziunea care s-a format, în acest moment, la echipa națională.



Liga C a Națiunilor, grupa a 2-a

Luni

România – Cipru 4-1

Kosovo – Lituania 1-0

Clasament

1. România 5 5 0 0 15-3 15

2. Kosovo 5 4 0 1 10-4 12

3. Cipru 6 2 0 4 4-15 6

4. Lituania 6 0 0 6 4-11 0

Locul 1 promovează în Liga B. Locul 2 va merge la un baraj de promovare, iar ultimul loc riscă retrogradarea în Liga D.



Rezultatele tricolorilor

*6 septembrie: Kosovo – România 0-3

*9 septembrie: România – Lituania 3-1

*12 octombrie: Cipru – România 0-3

*15 octombrie: Lituania – România 1-2

*15 noiembrie: România – Kosovo meci suspendat la scorul de 0-0

*18 noiembrie: România – Cipru 4-1



Lotul României

Portari: Niță (Damac), Târnovanu (FCSB), R. Sava (Udinese)

Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Manea (Rapid), Drăgușin (Tottenham), Rus (Pisa), Burcă (Bani Yas), Pașcanu (Rapid), M. Ilie (CFR Cluj), Bancu (Universitatea Craiova)

Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), R. Marin (Cagliari), Stanciu (Damac), Olaru (FCSB), Șut (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Rangers), Coman (Al-Gharafa), Mitriță (Universitatea Craiova), Miculescu (FCSB)

Atacanți: Drăguș (Trabzonspor), Alibec (Farul), Bîrligea (FCSB)

Selecționer: Mircea Lucescu