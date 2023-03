Refuzuri pe bandă rulantă pentru echipa națională și FRF: „Nu vrea să mai audă de România. A rămas stupefiat copilul!”

Andrei Coubiș (19 ani) este cel mai greu nume pe care naționala U21 a vrut să și-l securizeze. Însă, după ce a acceptat convocarea la U20, căpitanul lui AC Milan Primevera l-a refuzat pe Emil Săndoi (58 ani), preferând să joace pentru Italia U20.

Andrei Coubiș, acuzat că a vândut meciul României cu Italia

Tatăl acestuia, Gheorghe Coubiș a afirmat că decizia fiului său este irevocabilă, din cauza reproșurilor pe care le-a primit din partea staff-ului echipei naționale. Așa că de acum încolo, fundașul central își va concentra forțele pentru a ajunge în lotul Squadrei Azzurra.

„Andrei nu mai vrea să audă de România. E și un tip cu o personalitate impresionantă. Episodul care l-a dezamăgit cel mai tare și i-a declanșat o ură incredibilă s-a petrecut vara trecută, pe durata Europeanului U19 din Slovacia. Au stat în același hotel cu italienii și, într-o seară, după ce au mâncat, a urcat în cameră la colegii lui de la Milan să mai stea la taclale înainte de somn. Erau doi băieți, au crescut de mici împreună, se cunosc foarte bine, au stat vreo oră la povești și asta a fost tot. L-a văzut însă cineva din staff și au ajuns să-i reproșeze că s-a dus să discute ca să piardă meciul direct.

Visează de-acum să facă pasul spre echipa mare cât mai curând posibil. Suntem mândri de el și ne-am bucurat când clubul ne-a spus la fiecare început de an că vrea să-l păstreze. Asta înseamnă că-l prețuiește, iar băiatul n-a muncit degeaba”, a declarat Gheorghe Coubiș pentru ProSport.

Tatăl stoperului de 1,89 m a mărturisit că a plecat din România în urmă cu 21 de ani, cu 2 ani înainte ca Andrei să se nască. În Italia, familia Coubiș avea reședință la 10 km de baza de pregătire a lui AC Milan, club pentru care evoluează fundașul central din 2019.

„În țară eram sculptor în lemn, meserie pe care am deprins-o de la tata. Lucram mult pentru privați, dar plățile le făceau din An în Paște, cum se zice. Nu se mai putea așa. În Italia am început ca zilier, mă chemau două-trei zile la muncile cele mai grele, să car molozul de prin locuințele care se renovau.

Andrei a început la o echipă mică, Lombardia Uno, dar l-au remarcat niște observatori de la Milan și mi l-au chemat pe băiat la Academie. Pusese ochii pe el și Atalanta. Dar am rămas aici și pentru că avem marele noroc de a locui la numai vreo 10 kilometri de baza de pregătire a clubului. Le-am și spus oamenilor la început: Vi-l dau pe Andrei, dar veniți și-l luați și mi-l aduceți zilnic înapoi, că n-am timp de drumurile astea”, a mai spus Gheorghe Coubiș.