Jucătorii din Kosovo au făcut gesturi obscene în fața fanilor români în momentul în care se îndreptau spre vestiare și, după mai bine de o oră de întrerupere, arbitrul danez Morten Krogh a intrat pe teren și a fluierat finalul doar cu tricolorii pe teren.

Franco Foda: ”Respectul s-a pierdut pe final!”

Franco Foda și-a exprimat și el nemulțumirea în legătură cu comportamentul fanilor români. Tehnicianul german a declarat la conferința de presă că și-ar fi dorit ca partida să se încheie pe teren, deoarece a fost plăcut surprins de felul în care s-au desfășurat ostilitățile pe teren.

Totuși, Foda spune că din cauza comportamentului fanilor români acest lucru nu a fost posibil și a cerut măsuri, astfel încât asemenea incidente să nu se mai repete.

”La conferința de ieri, am cerut tuturor să dea dovadă de respect pe teren și în afara terenului. Înaintea meciului, le-am spus jucătorilor să arate cum poate Kosovo să joace fotbal și am făcut-o într-o manieră excelentă. Din păcate, la finalul meciului, respectul s-a pierdut.

Din acest motiv, am decis să părăsim terenul. Am discutat apoi cu jucătorii și cu toți ceilalți. Problema a fost că situația de pe stadion nu s-a schimbat, așa că am decis să nu ne mai întoarcem pe teren pentru a continua jocul.

Îmi pare rău pentru asta, pentru că echipa a făcut un joc foarte bun astăzi, dar sper ca în viitor să se ia măsurile potrivite astfel încât ceea ce s-a întâmplat în această seară să nu se mai repete”, a spus Franco Foda la conferința de presă.