Cele două echipe s-au înfruntat pe Arena Națională, într-un meci încheiat 1-1. În urma rezultatului de egalitate, România și Israel s-au făcut cu un punct în Grupa I din preliminariile pentru calificarea la Campionatul European din 2024.

Reacția lui Mihai Stoichiță după România - Israel 1-1

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), a vorbit după meci și a evidențiat faptul că singurul lucru bun făcut de elevii lui Edward Iordănescu e că au reușit să țină de rezultat și să obțină un punct în grupe.

De asemenea, Mihai Stoichiță a precizat că selecționerul are toată încrederea federației și că Iordănescu Jr. e cel care va declanșa revenirea echipei naționale de fotbal a României.

„Au rămas încrederea și șansa să mergem în continuare la Europene. Nu pot să scot în relief ce nu am văzut. Sunt și eu supărat și amărât de ce s-a întâmplat. Sper la mai bine, pentru că acesta este fotbalul. Dacă am sta acum să ne plângem nu am ajunge nicăieri. Singurul bun de la meciul acesta este că am reușit să ținem de egal până la final.

Sunt foarte surprins de anumite declarații pe care le-am văzut prin presă. Mai ales de la oameni care au jucat fotbal. Cică, să desființăm fotbalul, nu se poate așa ceva. Noi trăim din fotbal. Iordănescu are tot ce îi trebuie acolo pentru a găsi cheia. Are toată încrederea și trebuie să aibă și el încredere, pentru că el trebuie să declanșeze declicul acesta și să ne revenim. Pentru că jucătorii sunt aceeași. Nu vă așteptați la altă componență. Poate mai apar dintre cei tineri ceva jucători.

Eu cred că aventurile acestea pe care le-a făcut el foarte des. Mutându-se dintr-o parte în alta, nejucând multă vreme. El ar fi fost pe același post cu Pușcaș și fiecare dintre ei au calități diferite, dar Drăguș nu e chiar vârf. Dar noi când avem un rezultat negativ, întotdeauna găsim alți jucători în locul celorlalți”, a spus Mihai Stăichiță, potrivit Fanatik.

În Grupa I, toate echipele au remizat în a cincea etapă. Elveția a făcut egal cu Kosovo (2-2), iar în Andorra și Belarus nu s-a dat niciun gol (0-0). Astfel, situația a rămas la fel în clasament.

Elveția - 11p România - 9p

Israel - 8p Belarus - 4p Kosovo - 4p Andorra - 2p

România - Israel 1-1

Israelul a început în forță meciul de pe Arena Națională, însă România a fost echipa care a reușit să deschidă scorul. Denis Alibec a marcat în minutul 27 și a făcut stadionul să sară în aer. Cu peste 49,000 de spectatori în tribună, tricolorii au intrat timorați în repriza secundă, iar asta a costat-o enorm pe selecționata lui Edward Iordănescu.

În minutul 53 al partide, Oscar Gloukh a restabilit egalitatea, cu un șut plasat la colțul lung, la care Horațiu Moldovan nu a avut nicio șansă. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a rămas la 1-1, iar cele două echipe naționale au împărțit punctele în etapa a cincea. Pentru România, urmează meciul cu Kosovo (marți, 21:45).