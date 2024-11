Daniel Paraschiv s-a consacrat la Hermannstadt după ce nu a fost dorit la CFR Cluj.

A atras atenția mai multor formații din străinătate, iar în cele din urmă a fost transferat de gruparea spaniolă Real Oviedo (eșalonul al doilea), formație la care a evoluat două sezoane Marius Lăcătuș (1991-1993).

Cotat la 1 milion de euro, fotbalistul din Brașov a reușit în acest sezon din liga secundă a Spaniei să înscrie două goluri în nouă partide. Crescut la FC Brașov, Daniel Paraschiv a strâns o selecție în naționala României în amicalul cu Moldova din 2022, scor 5-0, când a înscris și un gol.

Reacția lui Daniel Paraschiv după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Kosovo și Cipru

Lăudat și de cotidianul spaniol Marca, Daniel Paraschiv face parte din vederile staff-ului naționalei României, însă pentru dubla din Nations League (al treilea eșalon valoric) cu Kosovo și Cipru nu a fost chemat la prima reprezentativă de selecționerul Mircea Lucescu.

„La echipa națională, de regulă, vin cei mai în formă jucători sau cei care au realizări notabile în tricoul primei reprezentative. Eram conștient ca nu pot fi convocat, luând în considerare faptul ca nu am prins prea multe minute și nici nu am avut realizări la echipa de club.



Am vorbit cu domnul Mircea Lucescu acum câteva luni și a fost un dialog foarte corect și foarte sincer, am apreciat acea discuție avută.



(n.r. despre concurența cu Pușcaș, Alibec și Drăguș) Sunt niște jucători foarte valoroși, cu apariții importante în tricoul naționalei și care fac o treabă foarte bună la echipele de club. Sunt însă și alți atacanți foarte talentați români, iar ăsta e un lucru îmbucurător, anume faptul ca este o concurență serioasă pe acest post„, a spus Daniel Paraschiv, pentru Sportpesurse.

Daniel Paraschiv a fost cumpărat de Oviedo de la Hermannstadt pentru suma de 700.000 de euro.



Vineri, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, România va înfrunta Kosovo, iar luni, 18 noiembrie, tot de la ora 21:45 şi tot pe Arena Naţională, tricolorii vor juca împotriva Ciprului.