Razbunarea nationalei U19! Au trait prima DRAMA in fotbal dupa un gol primit in prelungiri, acum au marea sansa! ROMANIA U19 - UCRAINA U19, ora 19.00 la Pro X

Romania are nevoie de un singur punct pentru calificarea la Campionatul European din iulie.

Nationala Under 19 a Romaniei are o sansa uriasa de a se califica la Europeanul din Finlanda, avand nevoie de un singur punct in partida cu Ucraina din aceasta seara. La precedenta participare in Turul de Elita, generatia actuala a fost eliminata in 2015 dupa un gol primit in prelungiri cu Ungaria!

Acum a venit momentul revansei. Dupa victoriile cu Serbia (4-0) si cu Suedia (2-1), nationala Under 19 mai are nevoie de un singur punct pentru a ajunge la Mondial. Golgheterul echipei, Alexandru Matan, este convins insa ca plecarea cu ideea de a avea nevoie de un egal ar fi o greseala mare pentru echipa nationala.



"Ma simt foarte bine, ne asteapta un meci foarte greu. I-am urmarit atent zilele acestea si au o echipa foarte buna, cu jucatori in partea de atac care pot face diferenta. Va trebui sa abordam meciul la victorie deoarece, daca vom juca pentru egal, este posibil sa nu ne iasa si ar fi pacat sa stricam tot ceea ce am cladit pana acum" a declarat Alexandru Matan pentru site-ul Federatiei.

Iata echipa nationalei U19:

Andrei Vlad (Steaua) - Harut (ACS Poli Timisoara), Screciu (CSU Craiova), Tudor Baluta (Viitorul), Neciu (Viitorul) - Vlad Dragomir (Arsenal), Dulca (Swansea) - Morutan (FC Botosani/Steaua), Dragus (Viitorul), Matan (Viitorul) - Sintean (Slavia Praga)

