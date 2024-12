La întoarcerea în țară, Mircea Lucescu s-a arătat optimist cu privire la șansele României de a avea spectatori în tribune la primul meci din preliminarii, programat pe 21 martie, contra Bosniei.

Mircea Lucescu: "Stai să vedem dacă România - Bosnia se va disputa fără spectatori. Se discută la TAS"

După incidentele de la meciul România - Kosovo, UEFA a decis să acorde tricolorilor victoria la masa verde, însă a sancționat drastic și FRF: amenzi în valoare totală de 128.000 de euro și un meci fără spectatori.

Mircea Lucescu spune că FRF așteaptă o decizie favorabilă din partea TAS în viitorul apropiat. Selecționerul susține că inclusiv conducătorii UEFA și-au schimbat acum punctul de vedere în privința incidentelor de pe Arena Națională.

"Stai să vedem (n.r - dacă România - Bosnia se va disputa fără spectatori). Deocamdată se discută la TAS care e situația. Din discuțiile avute acolo cu oamenii din conducerea UEFA, mi-au spus că și-au dat seama că cei din Kosovo au folosit acest meci pentru a-și rezolva o problemă politică, ceea ce nu este corect și nu este fairplay absolut deloc.

Să vedem la TAS. Sunt speranțe sigur. Ar fi plăcut să începem fără suporteri. Avem nevoie de suporteri, de stadion arhiplin, de entuziasm. Trebuie menținut entuziasmul față de echipa națională, iar pe fondul acestui entuziasm trebuie să mergem mai departe", a spus Mircea Lucescu.

FRF își caută dreaptatea la TAS: "Am primit niște amenzi și o sancțiune pe care le considerăm prea mari"



La data de 3 decembrie, Federația Română de Fotbal a emis un comunicat în care a anunțat că a contestat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv decizia luată de UEFA în urma incidentelor petrecute la meciul România - Kosovo, disputat pe 15 noiembrie.



"Partida nu s-a încheiat pe teren, după ce echipa oaspete a refuzat să mai continue jocul cu mai puțin de două minute până la finalul minutelor adiționale. Arbitrul a fost nevoit să fluiere finalul meciului după o așteptare de peste o oră, timp în care doar echipa României a rămas pe teren.



FRF consideră că sancțiunile impuse de UEFA sunt nejustificate și atrage atenția asupra lipsei măsurilor împotriva federației kosovare. „Kosovo a încălcat cel mai important principiu din fotbal, și anume ca meciul să se joace pe teren. Cu toate acestea, echipa kosovară nu a fost sancționată. În schimb, noi am primit niște amenzi și o sancțiune pe care le considerăm prea mari”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.



Federația Română de Fotbal subliniază că suporterii români au avut un comportament civilizat în timpul meciului și că aceștia au fost provocați, existând mai multe dovezi în acest sens. Prin acest demers FRF dorește să protejeze imaginea fotbalului românesc și să lupte pentru respectarea principiilor de fair-play", a transmis FRF.

Mircea Lucescu: "Văd că toată lumea crede deja că e o grupă ușoară"



În ceea ce privește grupa României, Mircea Lucescu tinde să domolească entuziasmul și spune că va considera norocoasă tragerea la sorți doar dacă vom obține calificarea la turneul final.



"Văd că toată lumea crede deja că e o grupă ușoară, dar nu mai sunt echipe ușoare. Sigur, e o grupă care ne dă posibilitatea să ne luptăm pentru calificare, din punctul ăsta de vedere nu există dubii. Întâlnim o echipă a Austriei care e și ea într-o ascensiune mare, rezultatele de la Europene demonstrează lucrul ăsta. Sunt jucători care joacă în Bundesliga, jucători buni.



La fel și Bosnia și Herțegovina, care a creat probleme, surprize celorlalte echipe. Noi suntem într-o ascensiune care ne dă dreptul să credem că putem să mergem la Campionatul Mondial.



Încercăm să temperăm optimismul jucătorilor mei. Toată lumea spune că am avut noroc, dar despre noroc putem să ne dăm seama abia după Campionatul Mondial. Să mergem la Campionatul Mondial și după putem să spunem. Norocul nostru a fost că am câștigat cele 6 meciuri și am putut fi în urna a doua. Norocul ni l-am creat noi pentru această tragere la sorți.



Ce se va întâmpla în continuare? Vom vedea. Important e să avem jucătorii titulari la echipele lor de club, să aibă ritm de competiție, să fie sănătoși. Ne trebuie un grup de jucători care să abordeze calificările cu șansă și cu încrederea că putem să mergem la Campionatul Mondial", a mai spus Mircea Lucescu.



Programul României în preliminariile CM 2026

21 martie

21:45 – Cipru – San Marino

21:45 – ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina



24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru

21:45 – San Marino – ROMÂNIA



7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino

21:45 – Austria – ROMÂNIA



10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru

– Cipru 21:45 – San Marino – Austria



6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina



9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA



9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina



12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria



15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA



18 noiembrie