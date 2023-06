Adrian Porumboiu, fost finanțator al clubului FC Vaslui, nu i-a menajat nici el pe jucătorii din naționala României. Fostul arbitru a criticat organizarea defectuoasă din defensiva naționalei noastre.

„Am numărat vreo 7 fundași, dar nimeni nu marca pe nimeni. Au ratat niște ocazii de antrenament parcă. Nu ne-au luat în serios, dar e bine ca cineva să nu te ia tot timpul în serios. Prima repriză a fost ceva horror și mi-e greu să înțeleg de ce a jucat cu atâția fundași. Nu marca nimeni pe nimeni și aveau niște ocazii de parcă jucau singuri. Când te duci cu fundul în poartă, pui atâția fundași și vezi că nu iese, schimbi.

„Acest meci a fost câștigat ca la loto!”

Când au jucat cu patru fundași, chiar dacă ultimul era improvizat - mă refer la Burcă, un jucător admirabil - jocul s-a schimbat. Ce s-ar fi întâmplat dacă jucam de la început cu 4-3-3? Cred că le puneam serioase probleme.

Ei ne-au tratat de sus și am avut un noroc orb de a egala, dar jocul, cât am jucat cu atâția fundași, a fost sub orice critică și mă gândeam să nu plecăm cu desaga plină. Până la urmă, a ieșit bine, un punct mare, dar trebuie să fim sportivi și să spunem că la loto nu câștigi tot timpul. Meciul ăsta a fost câștigat ca la loto”, a spus Adrian Porumboiu pentru SPORT.RO, în emisiunea Superfanii.

Naţionala de fotbal a României a smuls un egal incredibil în faţa echipa Elveţiei, scor 2-2 (0-2), luni seara, pe Swissporarena din Lucerna, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

România încheie cu două egaluri fereastra internaţională din iunie, un bilanţ bun, care o menţine pe locul secund şi în cursa de calificare.

Echipa antrenată de Edward Iordănescu va juca acum două meciuri acasă, cu Israel (9 septembrie) şi Kosovo (12 septembrie).