"Nu era din filmul ăsta". Tricolorul despre care Basarab Panduru nu a fost încântat în meciul cu Andorra

Tricolorii au obţinut cea mai clară victorie a lor din această campanie, prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (23), Ianis Hagi (28), Răzvan Marin (44 - penalty) şi Florinel Coman (50).

România a profitat de rezultatul surprinzător de egalitate dintre Elveţia şi Belarus, scor 3-3, şi de faptul că meciurile Israelului au fost amânate. Echipa națională ar urma să joace în noiembrie ultimele meciuri din grupă, cu Israel în deplasare şi cu Elveţia acasă.

Comentariul lui Basarab Panduru despre titularizarea lui Daniel Bîrligea

Atacantul lui CFR Cluj a fost titular pentru prima dată la echipa națională, decizie pe care fostul internațional român nu a înțeles-o.

"Eu am avut doar o problemă. Am spus de la început că Bîrligea nu era din filmul ăsta. Dar poate îți permiți la meciul ăsta să bagi pe oricine.

E un tânăr de perspectivă, poate nu a făcut rău. Dacă nu ăsta a fost motivul, atunci de ce? Spune-mi argumente. De ce e mai bun decât Alibec? Sau decât de Drăguș.

Am spus la început că Bîrligea nu mi se pare din filmul ăsta. Probabil nici el nu se aștepta să fie titular. Nu e ușor la primul meci, Nu vreau să judec un jucător care vine și nu știe dacă joacă. La primul meci a stat în tribună. La fel și la precedente acțiune, a venit și a stat în tribună. După aceea se trezește titular. Ce să analizez? Nu am ce.

Eu ușor să vorbești după. Dar eu am spus la început că nu e din filmul ăsta. Și nu ai de ce să-l bagi. Eu nu aveam nicio așteptare de la el. Nu e ușor să faci ceva, chiar și cu Andorra. E primul meci, s-a trezit titular. El are 23 de ani, dar joacă fotbal de un an și jumătate, de când a venit la CFR. Nu vreau să discut despre el pentru că nu am ce să spun", a spus Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

Programul meciurilor rămase de disputat din grupa României

15 noiembrie Israel - Elveția

18 noiembrie Belarus - Andorra

18 noiembrie Israel - România

18 noiembrie Elveția - Kosovo

21 noiembrie Andorra - Israel

21 noiembrie Kosovo - Belarus

21 noiembrie România - Elveția

* Pentru Kosovo - Israel nu s-a stabilit încă data de disputare

Clasamentul grupei României

1. ROMÂNIA 8 4 4 0 13-4 16

2. Elveția 7 4 3 0 20-8 15

3. Israel 6 3 2 1 7-7 11

4. Kosovo 7 1 4 2 8-8 7

5. Belarus 8 1 3 4 7-14 6

6. Andorra 8 0 2 6 3-17 2