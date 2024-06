Nicolae Stanciu, pus în dificultate la conferința de presă înainte de amicalul cu Bulgaria: ”Nu pot să răspund la întrebarea asta!”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Bulgaria s-au aflat Edi Iordănescu și Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu: ”Nu cred că e un minus că unii jucători au evoluat puțin spre deloc!”

În timpul conferinței de presă, Nicolae Stanciu a primit o întrebare care l-a pus în dificultate: ”Unii dintre colegii tăi, din diverse motive, au jucat puțin spre deloc în sezonul acesta. Crezi că este un minus?”, a fost întrebarea reporterului care l-a pus pe gânduri pe căpitanul echipei naționale.

Stanciu a ocolit răspunsul, dar a transmis că toți jucătorii echipei naționale se antrenează foarte bine și este convins că toți vor fi în cea mai bună formă în Germania.

”Nu pot să răspund la întrebarea asta, dar nu cred că e un minus, pentru că îi știu de atâția ani și îi văd în perioada în care suntem împreună, cum se antrenează, cât de mult fac extra. Cu siguranță, vor fi pregătiți, avem și aceste două meciuri amicale. Toată lumea va fi pregătită din toate punctele de vedere”, a spus Nicolae Stanciu la conferința de presă.

Totodată, Nicolae Stanciu a transmis că ”Tricolorii” vor merge la turneul final fără nicio presiune, însă nu le-a făcut nicio promisiune suporterilor în ceea ce privește rezultatele pe care România le va avea la EURO 2024.

”Am zis tot timpul și am vorbit despre unitate, spirit de echipă, despre cât suntem de puternici împreună. Am demonstrat asta în preliminarii, când multă lume nu se aștepta. Forța grupului continuă să crească, iar încrederea care există între noi este ceva deosebit. Nu pot să promit nimic, nu am făcut-o nici înainte de preliminarii, dar cert este că vom da totul la acest European. Nu va fi vreun jucător care să aibă regrete după meciuri.

Din punctul meu de vedere, nu este nicio presiune. Eu consider că presiunea este alta, sunt oameni și situații în lume care sunt sub o presiune mai mare. Cred că trebuie să ne bucurăm de fotbal, de acest European, să fim încrezători, dar la fel de bine că acolo este un alt nivel. Trebuie să ne ridicăm nivelul, să arătăm mai bine decât în preliminarii. Lucrul cel mai important este că toți suntem conștienți de acest lucru și muncim pentru a deveni cea mai bună versiune a noastră.

Nu am ridicat ștacheta, o vom lua pas cu pas, mă gândesc doar la meciurile pe care le vom avea acum. Apoi mă gândesc doar la Ucraina, nu am în gând nici Belgia, nici Slovacia. Primul meci e cel mai important. Doamne-Ajută să ne îndeplinim obiectivul de a ieși din grupe, apoi vom putea vorbi mai multe. Nu cred că se gândește cineva la sferturi, toți ne gândim la meciul cu Ucraina”, a mai spus căpitanul echipei naționale.

Lotul preliminar al României pentru EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

Programul României în grupa E de la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

Meciurile de la EURO 2024 vor fi transmise ÎN DIRECT de PRO TV, Pro Arena și VOYO.