Nicolae Stanciu i-a impresionat pe reprezentanții UEFA. Cum a descris forul european reușita românului cu Belarus

La meiciul de pe Arena Națională, Nicolae Stanciu a fost cel care a deblocat tabela cu un gos spectaculos din lovitură liberă. Reușita românului i-a impresionat și pe cei de la UEFA care au descris-o în termeni laudativi.

„Vezi lovitura liberă uimitoare a fotbalistului de 29 de ani, care a deschis scorul împotriva Belarusului dintr-un unghi strâns”, a fost descrierea pe care UEFA i-a dat-o golului marcat de Nicolae Stanciu.

Reacția lui Stanciu la finalul meciului cu Belarus

„Am câştigat şi am dat gol! E un sentiment plăcut! Am spus-o înainte de această campanie: dacă nu vom lua şase puncte cu cei din Andorra şi Belarus, nu ştiu de ce ne-am mai gândi că vrem la Euro. Am reuşit şi ne-am îndeplinit obiectivul.

Am foarte multe goluri marcate din lovituri libere în carieră, dar mai multe la echipele de club, decât la naţională. Mă bucur ca acel gol ne-a descătuşat.

Toate lumea e fericită, ne-am îndeplinit obiectivul. Acum avem timp până la următoarele meciuri, din iunie. Acolo vrem să arătăm şi mai bine, atât ca echipă, cât şi individual. Se vor reface şi jucătorii cu probleme şi vom fi mai puternici.

Dacă vrem să ajungem la Euro, trebuie să adunăm cât mai multe puncte ca să fim între primele două echipe. Presiunea va fi mare în iunie, pentru că avem meciuri in Kosovo şi în Elveţia. Dacă vom ieşi cu bine din cele două meciuri, atunci putem să luăm o opţiune serioasă pentru calificare la Euro.

Nu ştiu cum se va sfârşi această campanie, toţi suntem focusaţi să ajungem la Euro. Ceea ce le-am transmis în vestiar a fost că trebuie ca nici unul dintre noi să nu ieşim de pe teren cu regrete”, a spus Stanciu la Prima, potrivit news.ro.