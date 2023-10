După opt runde disputate, România este lider în grupa I, cu 16 puncte, la o lungime în fața Elveției, care are un meci mai puțin disputat. Israel e pe locul 3, cu 11 puncte, însă are două meciuri în minus.

Victor Pițurcă: "România este calificată în proporție de 99% la EURO 2024"

În noiembrie, pe 18 și 21, România va înfrunta Israel, în deplasare, și Elveția, acasă. Tricolorii speră să profite de programul extrem de încărcat al naționalei Israelului - 4 meciuri în 9 zile - dar și de celelalte problemele ale jucătorilor conduși de Alon Hazan.

Întrebat despre șansele României de calificare la EURO 2024, Victor Pițurcă spune că tricolorii au asigurate în proporție de 99% biletele pentru turneul final din Germania. Fostul selecționer nu vede cum Israel ar putea devansa România, având în vedere adversarele pe care le are, dar și programul încărcat.

"Eu cred că în proporție de 99% suntem calificați. Au fost 8 meciuri, n-am pierdut niciunul, suntem pe primul loc, deci șanse mari să ne calificăm. A fost dificil, n-au fost jocuri reușite, dar la echipa națională trebuie să obții punct, puncte. Nu contează foarte mult aspectul jocului, dar trebuie să ne gândim în perspectivă, să ne gândim ce se va întâmpla după ce ne vom califica.

Probleme am avut la fiecare meci și vom avea. S-ar putea ca atunci când jucăm cu Israel să nu avem nevoie de victorie pentru că Israel joacă cu Elveția și nu văd cum ar obține punct sau puncte, mai ales că nici Elveția nu a mers foarte bine în grupă și are nevoie să câștige. Meciul cu Israel va fi care pe care, dar parcă un plus pentru Israel ca echipă, ca jucători, însă am înțeles că jucătorul lor numărul 1, Solomon, este accidentat, ceea ce este un mare atu pentru noi. În această campanie, șansa a fost de partea noastră și cred că în continuare va fi.

E în avantajul nostru că Israel va juca 4 meciuri în 9 zile. Contează foarte mult meciul lor cu Elveția. Dacă îl vor câștiga, atunci va fi destul de dificil. Dacă vor pierde, nu văd cum să ne bată și pe noi, și pe Kosovo", a spus Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro

Program infernal pentru Israel: 4 meciuri în 9 zile

12 noiembrie, ora 21:45: Kosovo - Israel (Priștina)

15 noiembrie, ora 21:45: Israel - Elveția (locație necunoscută)

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România (locație necunoscută)

21 noiembrie, ora 21:45: Andorra - Israel (Andorra la Vella)

România și Israel, în luptă directă pentru calificarea la EURO 2024