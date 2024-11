La conferința de presă premergătoare partidei, selecționerul României a ținut să răspundă acuzațiilor venite din parte fratelui lui Edward Iordănescu, cel care l-a acuzat pe "Il Luce" de lipsă de respect față de munca depusă de fratele său.



Lucescu senior a ținut să puncteze faptul că el a susținut și cu alte ocazii că Edi Iordănescu și Gică Hagi au cel mai mare merit pentru ultimele rezultate obținute de România, deoarce lor li se datorează în mare măsură componența actuală a primei reprezentative.



"Ce se poate spune? Mereu am spus că a făcut o treabă foarte bună. M-am întâlnit cu el și am încercat să îl conving să rămână. Am preluat echipa națională pentru că am fost obligat, era într-o situație în care nu avea cine să o facă.

Trebuie să vedem cum mergem mai departe, dacă se poate merge mai departe. E vina voastră că nu publicați lucrurile astea. Eu îl respect foarte tare pe Edi, și am mai spus că este echipa lui. Vedem ce va fi mai departe. Șiîn primul rând echipa lui Hagi, 7-8 jucători sunt de la el.



Băieții ăstia încă au 4-5 ani de performanță, sigur cu procuparea de a fi aduși tineri care să vină din spate. Acum, e un grup prea omogen. Trebuie mai multă concurență, să vină 3-4 jucători noi. Nu trebuie să fim competivi doar cu adversarul, ci și între noi. Nu trebuie să ne fie frică de cifre, trebuie să le analizăm", a spus Mircea Lucescu la conferința de presă dinaintea meciului cu Cipru.



România, fără Man și Stanciu la meciul cu Cipru



Dennis Man, extrema dreaptă legitimată la AC Parma, a părăsit cantonamentul tricolorilor după ce a fost suspendat pentru meciul cu Cipru. Suspendarea a survenit ca urmare a celui de-al doilea cartonaș galben primit în această ediție a competiției, cel mai recent în meciul cu Kosovo, partidă care nu s-a încheiat pe teren.



Nicolae Stanciu s-a accidentat în partida cu Kosovo. Căpitanul echipei naționale nu va putea evolua împotriva Ciprului. Cu toate acestea, Stanciu a rămas alături de colegi în cantonament.

