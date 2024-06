Naționala României a obținut accederea la Campionatul European din Germania. Selecționata lui Edward Iordănescu face parte din Grupa E alături de Belgia, Slovacia și Ucraina. Pe ultima o va întâlni chiar luni, 17 iunie, de la ora 16:00, pe ”Allianz Arena”.

Mihai Stoichiță vine cu o ipoteză: ”Suntem mai buni ca scoțienii! Eu mi-aș pune o mare întrebare acum”

Prin prisma duelului Germania - Scoția încheiat 5-1 în favoarea nemților, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), Mihai Stoichiță, a susținut că reprezentativa României ar fi mai puternică decât cea a Marii Britanii și a ținut să scoată în evidență și eșecul Ungariei cu Elveția, pe care România a învins-o în preliminariile EURO 2024.

”Băieții au poftă de joc, poftă de antrenament. E important. Am înțeles că am fost trecuți pe ultimul loc, dar nu cred că suntem mai slabi decât scoțienii. Surprinzător totuși cu Germania. De ce am judeca naționala noastră după meciuri amicale? Dacă faci paralele, stai să te gândești.

Ungaria, care e bine cotată, pierde cu Elveția, pe care noi am învins-o. Unde e adevărul în fotbal? O să îmi spuneți că jucăm cu echipe puternice. Eu mi-aș pune o mare întrebare: oare eu nu sunt puternic? Dacă avem oscilații, asta e altceva. Dacă ei vor fi concentrați, pot fi învingători. Dacă vom reuși să nu avem sincope, nu vom avea probleme.

Burcă a răspuns la toate exercițiile. Nu mai sunt probleme medicale. Își dorește mult să joace. Fotbalul e ca mersul pe bicicletă, nu se uită. S-a pus accent pe dezvoltare și pe finalizare. Nu o să fim noi campioni europeni, dar o figură frumoasă o să facem!”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit DigiSport.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)