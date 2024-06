Start furtunos la Dortmund. Albania a avut lovitura de start, iar elevii lui Sylvinho au trimis o diagonală lungă, fără destinatar, iar Italia a beneficiat de un aut.

Federico Dimarco, fundașul stânga de la Inter Milano, a executat de la margine spre propriul careu, însă mingea a ajuns direct la Nedim Bajrami. Decarul Albaniei a șutat năprasnic de lângă Alessandro Bastoni, la colțul scurt, fără șansă pentru Gianluigi Donnarumma.

A fost un gol după doar 23 de secunde, cea mai rapidă reușită din istoria Campionatului European, potrivit Opta.

"Incredibil! Ce a vrut Dimarco să facă? E de neînțeles", au scris jurnaliștii italieni de la TMW.

"Ce gafă a lui Dimarco, care îi face cadou mingea lui Bajrami. Italia nu putea să înceapă mai rău decât atât", a scris și Corriere dello Sport.

1 - Nedim Bajrami's goal after 23 seconds for Albania against Italy is the fastest goal ever scored at the UEFA European Championship finals. Lightning.#EURo2024 #ITAALB pic.twitter.com/RZLXWrwpy7