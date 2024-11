Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a oferit o nouă perspectivă asupra problemelor cu care se confruntă echipa națională de fotbal a României.



Oficialul FCSB este de părere că naționala are dificultăți la construcție, deoarece are jucători precum Andrei Burcă, Radu Drăgușin și Marius Marin în zona centrală a terenului.

"Eu cred că şi fiecare are argumente. Edi Iordănescu şi Mircea Lucescu îşi pot susţine punctul de vedere cu argumente. Eu, dacă e vorba de posesie, cu tot respectul pentru toţi cei care îmi sunt net superiori din punct de vedere tactic pentru că nu sunt antrenor, dar am şi eu un punct de vedere şi cred că destul de bine argumentat, aş face următoarea constatare.



Fără să se simtă lezaţi fotbaliştii, cred că este foarte complicat, indiferent împotriva cărei echipe joci, să construieşti şi să ai posesie în momentul în care ai în zonă centrală defensivă jucători cu ceva probleme de construcţie: Burcă, Drăguşin, Marius Marin.



Eu nu cred că se poate construi foarte uşor şi se poate face o posesie foarte bună cu aceşti jucători, dar nu cred că sunt alţii. Eu îl văd pe Şut superior din foarte multe puncte de vedere lui Marius Marin, dar sunt subiectiv şi noi (n.r. FCSB) încercăm să jucăm altceva.



Probabil că nici nu am întâlnit adversari atât de puternici, deşi cred că am întâlnit în această campanie europeană adversari mult mai puternici decât cei întâlniţi de echipa naţională, însă nu am făcut nici noi o posesie ieşită din comun, deşi noi asta încercăm să facem în campionat", a spus Mihai Stoica, potrivit Primasport.



Lotul naționalei României pentru meciul cu Cipru



PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2);



MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).



*Selecțiile și golurile sunt cele dinaintea întâlnirii cu Kosovo



Meciurile din grupa României

Vineri, 6 septembrie: Lituania – Cipru 0-1 (Pittas 34′), Kosovo – ROMÂNIA 0-3 (Man 40′, R. Marin 51′-pen., Drăguș 82′)



Luni, 9 septembrie: Cipru – Kosovo 0-4 (Muriqi 9′-pen., 21′, Albion Rrahmani 48′, Dellova 55′), ROMÂNIA – Lituania 3-1 (Mihăilă 4′, R. Marin 87′-pen., Mitriță 90’+2 / Kučys 34′)



Sâmbătă, 12 octombrie: Lituania – Kosovo 1-2 (Golubickas 84′ / Zhegrova 20′, E. Krasniqi 65′), Cipru – ROMÂNIA 0-3 (Man 16′, R. Marin 25′-pen., Drăgușin 36′)



Marți, 15 octombrie: Lituania – ROMÂNIA 1-2 (Kučys 7′-pen. / R. Marin 18′-pen., Drăguş 65′), Kosovo – Cipru 3-0 (Amir Rrahmani 30′, E. Krasniqi 52′, Sahiti 70′)



Vineri, 15 noiembrie: Cipru – Lituania 2-1, ROMÂNIA – Kosovo 0-0 - abandonat de adversari în minutele de prelungire



Luni, 18 noiembrie: Kosovo – Lituania, ROMÂNIA – Cipru (ora 21:45)