„Întâlnim un adversar destul de bun, ne-a pus probleme la București, trebuie să intrăm motivați în eci. Trebuie să obținem o victorie, pentru că victoriile aduc victorii. Doar așa îți poate crește mentalitatea de învingător. Trebuie să ascultăm ce ne zice Mister (n.r.: Mircea Lucescu).



Lituania este o echipă destul de bună, va da totul. Este ultima lor șansă de a nu retrograda. Noi ne simțim bine, nu cred că trebuie să fie o scuză că trecem de la o temperatură la alta. (n.r.: tricolorii au jucat sâmbătă seara în Cipru, victorie cu 3-0). Trebuie să fim motivați să trecem la următorul nivel”, a declarat Marius Marin, luni seara, în cadrul unei conferințe de presă.



Lituania - România are loc marți, de la 21:45, la Kaunas, în etapa a patra din Nations League, al treilea eșalon valoric al competiției.



Cum arată grupa României din Nations League



După trei etape desfășurate în Grupa 2, România se situează în fruntea clasamentului cu 9 puncte, după 3 victorii consecutive: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania și 3-0 vs. Cipru.



Lituania, în schimb, e ultima clasată fără niciun punct acumulat după primele trei runde disputate: 0-1 vs. Cipru, 1-3 vs. România și 1-2 vs. Kosovo sunt eșecurile înregistrate de lituanieni.



1. România - 9p (golaveraj 8)

2. Kosovo - 6p (golaveraj 2)

3. Cipru - 3p (golaveraj -6)

4. Lituania - 0p (golaveraj -4)