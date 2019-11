Marius Maldarasanu RASPUNDE propunerii de a deveni selectionerul nationalei de tineret: "Asteptarile sunt mari datorita performantei din trecut". VIDEO

Antrenorul lui Metaloglobus a vorbit despre posibilitatea de a prelua nationala de tineret.

Marius Maldarasanu a vorbit in exclusivitate la PRO X despre sansele de al inlocui pe Mirel Radoi la nationala de tineret a Romaniei, dar si despre noua postura in care se afla fostul selectioner de la U21.

"Nu am vorbit cu absolut nimeni de la Federatie. Nu ma vad in postura de selectioner la nationala de tineret. Mirel este un tip foarte curajos pentru ca a acceptat, nu va fi usor, mi-e teama. Nu a fost in regula ce s-a intamplat in campania asta, mi-e teama ca un esec sa nu strice realizarile de la tineret.

Asteptarile sunt mari prin prisma performantei din trecut. Acum trebuie sa ne gandim ca este o alta generatie, mare majoritate nu mai sunt eligibili pentru U21 si fac pasul la nationala mare. Daca ne-am calificat la ultimul turneu, nu trebuie sa o facem la fiecare turneu. De la tineret trebuie sa scoatem jucatori.

Nu mi-e teama de nimic. Stiu ca poti face lucruri frumoase in meseria asta, dar poti pleca la o alta echipa si poate nu ai aceleasi rezultate. Am lucrat cu jucatori tineri, stiu cum trebuie lucrat, am avut si jucatori cu personalitate, stiu sa lucrez cu ei pentru ca si eu am fost unul dintre ei, insa, chiar daca suntem la 5 puncte de Danemarca, putem spera la locul 2", a declarat Marius Maldarasanu la PRO X.