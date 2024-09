Marian Iancu jignește un jucător convocat de Mircea Lucescu: "Un caracter infect. Eu nu uit ce i-a făcut lui Contra"

Marian Iancu susține că anumiți jucători aflați pe lista lui Mircea Lucescu nu ar fi meritat o convocare în momentul de față, cele două nume menționate de fostul patron de la Poli Timișoara fiind Ianis Hagi și George Pușcaș.

Marian Iancu: "George Pușcaș are un caracter infect"

Iancu a avut un derapaj la adresa lui George Pușcaș, despre care a spus că are "un caracter infect", argumentul său fiind un episod de la echipa națională din urmă cu cinci ani, când Cosmin Contra era selecționer.

"Nu știu dacă vor juca Ianis și Mitriță. Poate pe fondul de oboseală al adversarilor. Va avea nevoie cel puțin de Mitriță pentru a forța un rezultat. Atunci cred că va intra și Chipciu. Bancu, în ultima perioadă, după necazul cu tatăl dânsului, nu e Bancu de care are nevoie echipa națională. Bancu nu e el, dar își va reveni încet. Felicit Craiova că joacă cu el, îl împinge din spate și îl bagă în ghete.

Ianis nu este o soluție pentru azi. E clar, dacă deschizi cartea, Ianis nu trebuia chemat la echipa națională. Ca și alții. Nu îl iei pe Bîrligea, dar îl iei pe Pușcaș, care are un caracter infect, scuzați-mi expresia. Eu nu pot să uit ce i-a făcut lui Contra cu acel penalty. De atunci nu pot să uit lucrurile astea. E clar că așa va fi în continuare", a spus Marian Iancu, la Prosport Live.

George Pușcaș a insistat să bată penalty cu Norvegia, iar Cosmin Contra l-a înjurat pe atacant

Episodul la care face referire Marian Iancu s-a petrecut în octombrie 2019, la meciul România - Norvegia 1-1, din preliminariile EURO 2024.

În startul reprizei secunde, la scorul de 0-0, România a beneficiat de un penalty, iar George Pușcaș a insistat să execute, chiar dacă nu el era desemnat de selecționer, ci Nicolae Stanciu. Atacantul a ratat, moment în care Cosmin Contra a avut o criză de nervi pe margine și l-a înjurat pe Pușcaș.

La finalul meciului, Comsin Contra își prezenta scuzele și explica că l-a deranjat foarte tare gestul lui George Pușcaș, care a insistat să execute, deși nu el era cel desemnat.

"Am avut o reacţie nelalocul ei, care nu îmi face plăcere. Nu mi-am dat seama că am avut reacţia aia, am văzut şi eu acum şi îmi cer scuze pentru reacţia aia. Eu cred că sunt lucruri care se întâmplă în fotbal şi lucrurile au fost super-vorbite imediat după meci, împreună cu George, aşa că pentru mine este un subiect închis şi pentru George la fel şi îl aşteptăm din nou să dea gol la meciul cu Suedia.

Pe mine nu m-a deranjat că un jucător îşi asumă responsabilitatea şi a ratat, poate să rateze oricine, au ratat mari jucători penaltiuri, pe mine m-a deranjat că nu a respectat ce s-a vorbit înainte de joc, atâta tot. Se poate întâmpla, am vorbit cu George, totul e ok şi mergem înainte împreună să încercăm să ne calificăm", declara Cosmin Contra, la momentul respectiv.

Lotul României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI : Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova (0/0);

: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova (0/0); FUNDAȘI : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6); MIJLOCAȘI : Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3), Andrei ARTEAN (CFR Cluj | 0/0);

: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3), Andrei ARTEAN (CFR Cluj | 0/0); ATACANȚI : Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5).

: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5). SELECȚIONER: Mircea Lucescu

* Convocați inițial, Horațiu Moldovan (împrumutat de Atletico Madrid la Sassuolo în Serie B) s-a retras de la această acțiune, iar debutantul Mihai Lixandru (FCSB) s-a accidentat și a trebuit să fie înlocuit.