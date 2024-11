Marcel Ciolacu a reacționat după evenimentele petrecute la România - Kosovo: "Nu am vrut să arătăm în mass-media"

Fotbaliștii reprezentativei din Kosovo au părăsit suprafața de teren în minutul 90+3, la îndemnul căpitanului Amir Rrahmani, după scandările suporterilor Români din tribune cu ”Serbia, Serbia”, survenite în urma unui gest făcut de un jucător de-al oaspeților.

Reacția lui Marcel Ciolacu după incidentele de la Arena Națională

Premierul României a vorbit despre evenimentele petrecute la finalul partidei dintre România și Kosovo, făcând comparație cu felul în care au fost tratați tricolorii în meciul tur.

"Păcat că continuăm, în sport, să avem astfel de atitudini. Ştiţi că şi România, când a jucat în Kosovo, noi nu am vrut să arătăm în mass media cum au fost primiţi suporterii români, a fost ceva care îţi lasă un gust amar. Şi mă bucur că noi am fost echilibraţi şi nu am continuat să inducem această ură. Dar până şi eu, care ştiam că mă trezesc la şase şi jumătate dimineaţa, am stat până la ora unu şi un sfert ca să văd, totuşi, ce se întâmplă şi să înţeleg, de fapt, ce s-a întâmplat.

Cred că e corect ca România să câştige cu 3-0 la masa verde", a declarat oficialul român, în cadrul unei conferințe de presă.