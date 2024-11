Mircea Rednic face parte din clubul antrenorilor veșnic nemulțumiți. Firește, criticile sale vizează ce se întâmplă la alte echipe. Pentru că, la UTA, unde e „Puriul“ acum, el joacă rolul salvatorului. În viziunea sa, bineînțeles.

După campania perfectă a primei reprezentative în Liga Națiunilor, Rednic n-a putut să se abțină și, în stilul său caracteristic, a ținut să evidențieze jumătatea goală a paharului. Concret, tehnicianul de la UTA s-a legat de jocul mai slab al naționalei, acasă, cu Kosovo.

„Rezultatele au fost bune, da, dar jocul? Kosovo a fost mai bună decât noi în ambele meciuri. Nu spuneți aoleu. Eu spun adevărul. Nea Mircea (n.r. – Mircea Lucescu) a cerut numai rezultate. Numai asta a urmărit“, a spus Rednic.

Văzând cum un fost elev de-al său îl „înțeapă“ așa, dar cunoscând și caracterul lui Rednic, Mircea Lucescu i-a dat o replică pe măsură, la Fanatik. Concret, selecționerul i-a amintit lui Rednic că antrenează UTA, o formație de subsolul clasamentului, cu doar 14 goluri înscrise în 16 etape.

„Mă uitam și la Rednic, l-aș întreba câte goluri are el marcate în 16 meciuri. Noi am marcat 18 goluri (n.r. - 15 goluri pe teren, plus trei după victoria cu Kosovo la masa verde), în contextul unui joc bun. OK, echipa nu joacă bine în accepțiunea noastră, cei care suntem obișnuiți la un nivel mare. Dar n-ai cum să marchezi atât, fără să joci bine. Aș vrea să-l întreb pe el ce înseamnă joc bun, probabil diferit de ce consider eu joc bun. A spus că pe mine mă interesează doar rezultatul. Dar nu e cazul, dimpotrivă! Băieții trebuie felicitați, arată din ce în ce mai bine, sunt disponibili la efort, vor să evolueze“, a spus Lucescu.