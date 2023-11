O victorie a echipei naţionale de fotbal a Israelului în faţa formaţiei din Kosovo, în meciul de duminică seară, de la ora 21.45, din preliminariile Campionatului European, ar aduce un pic de fericire poporului israelian, a declarat, sâmbătă seară, căpitanul Eli Dasa.

Israelul a sosit vineri în Kosovo pentru a juca primul său meci de la atacul comis de militanţii Hamas pe 7 octombrie. Meciul a fost planificat pentru 15 octombrie, dar a fost amânat din cauza conflictului.

"Nu ne este frică, noi suntem poporul Israelului", a declarat Dasa într-o conferinţă de presă la Priştina.

"Şansele există în acest moment de a atinge un obiectiv mare, care va da un pic de fericire poporului nostru", a spus el.

În jurul stadionului din Priştina a fost observată o prezenţă intensă a poliţiei, iar unităţi speciale au escortat echipa de la hotel pentru şedinţa de antrenament. Alte unităţi speciale au fost desfăşurate în jurul hotelului echipei de la periferia capitalei.

În drum spre aeroportul din Israel, vineri, echipa a fost nevoită să fugă din autobuz şi să se adăpostească de posibile tiruri de rachete.

"Nimic nu ne va opri în drumul nostru spre EURO 2024", a scris federaţia pe X.

