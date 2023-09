Cele două echipe naționale s-au înfruntat marți seară pe Arena Națională, într-un meci care a durat până după miezul nopții, din cauza întreruperii de 50 de minute din prima parte a meciului, când galeria României din peluză a scandat și a afișat bannere cu tentă politică îndreptate spre Kosovo.

Ianis Hagi: "Pentru România joc până când nu mă mai lasă picioarele"

După meci, Ianis Hagi a evidențiat după meci faptul că tricolorilor le-a ieșit jocul pe care l-au propus și, mai mult, a precizat că va da întotdeauna totul penru naționala României.

„O noapte specială. Cred că am avut situația sub control din primul până în ultimul minut și cred că s-a văzut asta pe teren. Noi am încercat să stăm încălziți, să rămânem pregătiți. Am vorbit tactic. Am intrat astfel încât să nu mai facem greșeli și să-i facem pe ei. Au luat roșu. După cum am spus, ne-a ieșit jocul.

Trebuie să avem răbdare. Golul poate să vină și în minutul 90. Au venit două. Mă simt bine. Fizic, sunt bine. Știu că multă lume vorbește destul de neinspirat despre accidentarea mea. Au trecut nouă luni. Și 'nea Stoichiță a spus că încă îmi revin. Dar e total neinspirat. Ar trebui să cunoască chestiile astea. Accidentarea a fost acum 10 luni. Sunt pregătit 100%. Am jucat meciuri. Fizic, sunt nemaipomenit. Statisticile mele sunt și mai bune. Nu vreau să mai discut.

Pentru România joc până când nu mă mai lasă picioarele.

Nu am bătut pasul pe loc, ceea ce e important. Încă nu e jucat nimic. Israel a câștigat, are trei puncte, nu mai contează. Trebuie să luăm noi șase puncte în octombrie. Noi suntem pregătiți. Ce am demonstrat campania asta e că indiferent de situație, de meciuri, de vreme, noi am luptat. Și suntem pregătiți de luptă”, a spus Ianis Hagi după meci.

Moldovan - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - Stanciu, Screciu, Cicâldău - Hagi, Pușcaș, Coman Kosovo: Muric - Vojvoda, A. Rrahmani, Aliti, Paqarada - Zhegrova, Berisha, Loshaj , Berisha - Rashica, Muriqi

România - Kosovo 2-0

Tricolorii au început în forță meciul de pe Arena Națională. În startul partidei, arbitrul a trimis jucătorii la vestiar, din cauza unor scandări și bannere afișate în peluză cu tentă politică îndreptate spre kosovari. După 50 de minute în care s-a negociat restartul jocului, românii au intrat hotărâți să câștige toate cele trei puncte.

Însă golurile au venit abia în repriza secundă. După ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 59, România s-a năpustit în careul advers, iar fotbalistul și-a răsplătit greșeala în minutul 83 cu un gol care a zguduit mai întâi bara laterală. Ulterior, Valentin Mihăilă a rupt plasa, din pasa lui Rațiu (90+3'), iar elevii lui Edward Iordănescu au reușit să cucerească toate cele trei puncte din a șasea etapă a preliminariilor EURO 2024.