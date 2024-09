Gigi Becali e convins după România - Lituania 3-1: ”El a câștigat meciul”

Ianis Hagi (25 de ani) a început meciul din Ghencea din postura de rezervă, dar a fost introdus în teren de Mircea Lucescu în minutul 70, în locul lui Dennis Man.

Fiul lui Gică Hagi și-a pus rapid amprenta pe jocul echipei naționale și a reușit să scoată penalty-ul din care Răzvan Marin a dus scorul la 2-1.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a tras primele concluzii după meciul naționalei României și este convins că fiul nașului său a fost omul care a decis soarta partidei din Ghencea.

Gigi Becali: ”Ianis a câștigat meciul”

”Noi îi datorăm victoria şi lui Ianis, el a câştigat meciul. Dacă nu scotea el 11 metri, mai câştigam noi? Scoateţi în evidență, Ianis, el a făcut, victoria e a lui! Nici a lui Mihăilă, nici a lui Man, nici Mitriţă, e a lui. Nu că-l iubesc eu pe el, dar e adevărul.

Nu ai ce să zici, a câştigat meciul. Să fii tată, ai băiatul în teren, revenit din accidentare. De la 25 trebuie să fie mare.

Ce ştiu, calitate are, inteligenţă are, are ambele picioare. Vârsta de 25 de ani, e vârful unui fotbalist. 25-28 de ani. El acum e în vârf, acolo trebuie să ajungă”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

Ofertat de Rapid în această perioadă de transferuri, după ce Rangers l-a trimis la echipa a doua, Ianis Hagi a refuzat oferta venită din partea giuleștenilor și a decis să rămână la actuala sa echipă, unde ar vrea să se lupte pentru revenirea în primul ”11”.

Mijlocașul român a fost întrebat despre viitorul său imediat după meciul cu Lituania și s-a limitat să spună că ar vrea să-și continue cariera în străinătate.