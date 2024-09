Dănuț Lupu e convins: ”Ianis are o problemă”

Ianis Hagi (25 de ani) a început meciul din Ghencea din postura de rezervă, dar a fost introdus în teren de Mircea Lucescu în minutul 70, în locul lui Dennis Man.

Fiul lui Gică Hagi și-a pus rapid amprenta pe jocul echipei naționale și a reușit să scoată penalty-ul din care Răzvan Marin a dus scorul la 2-1.

Imediat după meci, Dănuț Lupu, fostul internațional, a dat verdictul în cazul lui Ianis Hagi. Crede că acesta ar trebui să găsească o echipă la care să primească mai multe șanse, după ce situația sa de la Rangers a devenit din ce în ce mai complicată.

Dănuț Lupu: ”Ianis are o problemă”

Scoțienii l-au trimis la echipa a doua pe internaționalul român și au încercat să găsească o echipă la care să-l vândă în această vară, dar fără succes.

„Ianis are o problemă pe care doar el poate să o rezolve, aceea de a găsi o echipă la care să joace. Dacă nu va juca, va fi foarte greu să fie și convocat și să joace la echipa națională”, a spus Dănuț Lupu, după meciul cu Lituania.

Ianis Hagi și-a decis viitorul după România - Lituania 3-1: "Lupta mea este afară"

Hagi și-a reafirmat angajamentul față de formația scoțiană și a explicat că prioritatea sa rămâne să joace fotbal, indiferent de zvonuri.

„Eu sunt jucătorul lui Rangers, iubesc clubul, am spus-o mereu. Clar, s-a vorbit foarte mult despre mine, oameni din fotbal pe care îi respect enorm și care și-au exprimat opinia. Eu am spus în două mesaje foarte clare pe contul meu de Instagram. Acelea sunt mesajele mele. Eu vreau doar să joc fotbal. Cred că, în istoria mea scurtă de fotbalist, nu am dezamăgit niciun antrenor care a avut încredere în mine. Sunt fapte, așa cum și nea Mircea mi-a dat încredere la echipa națională. M-am antrenat cu echipa a doua timp de 6 săptămâni.

Am comunicat cu cei care, într-adevăr, m-au contactat din România. Vreau să le mulțumesc și să le urez multă baftă în continuare, dar lupta mea este afară", a declarat Hagi, după meci.

Cifrele lui Ianis Hagi

Rangers: 99 meciuri, 16 goluri, 21 pase decisive, 5.762 minute jucate

Farul Constanța: 92 meciuri, 24 goluri, 14 pase decisive, 6.745 minute jucate

Deportivo Alavés: 26 meciuri, 2 goluri, 2 pase decisive, 997 minute jucate

Fiorentina Primavera: 19 meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive, 1.620 minute jucate

KRC Genk: 19 meciuri, 3 goluri, 4 pase decisive,, 719 minute jucate