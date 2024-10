După ce au fost conduși cu 1-0, după un penalty transformat în primele minute ale jocului, ”tricolorii” au reușit să întoarcă rezultatul. Răzvan Marin a punctat din penalty pentru 1-1, iar Denis Drăguș a marcat golul victoriei după o pasă de senzație a lui Dennis Man.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a urmărit meciul din Lituania și a remarcat patru fotbaliști din selecționata lui Mircea Lucescu.



Finanțatorul campioanei este de părere că Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu, Dennis Man și Denis Drăguș sunt cei mai ”în formă” jucători români în acest moment.



Gigi Becali: ”Ei țin echipa națională în spate”



„Nu prea mă interesează, valoarea lui Bîrligea o știu. Mă interesează ce face la mine. De când a venit Lucescu am început să am o bucurie la echipa națională, țin pumnii. Până acum nu mă interesa. Lucescu e om de calitate, nu se ceartă cu nimeni, își vede de treaba lui, își face meseria cum trebuie, nu e pe interese. 500% am încredere în el.



Patru meciuri câștigate, categoric. Fără să fie vorba de noroc, victorii clare. Joacă echipa, combină, avem faze de poartă. Fotbal pe bune. E fotbal. Nu mai jucăm cu 5-2-2. Jucăm noi fotbal. La noi este inițiativa, noi suntem cu fundașii la centrul terenului. Așa îmi place mie. A adus fotbal.



Au venit un Stanciu, un Man, un Mihăilă... O echipă ca să fie mare trebuie să aibă un jucător bun. Și ăsta e Man. Acum putem spune că avem vreo patru jucători. Drăgușin, Stanciu, Man și Drăguș, să zicem. E atacant, își face treaba. Pe Mihăilă nu pot să-l pun, nu a făcut ceva extraordinar. Sunt fotbaliști extraordinari. Țin echipa națională în spate. Ăștia patru!



Bîrligea o să vină la echipa națională, dar e greu să-i ia locul lui Drăguș. Deși e mai valoros, cred eu, Drăguș a demonstrat deja. Bîrligea trebuie să demonstreze, să aibă noroc să intre și să arate”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.



Cu 12 puncte din tot atâtea posibile, România este pe primul loc în Grupa 2 din Liga C, la trei puncte distanță de Kosovo, următoarea clasată, pe care o va întâlni în următoarea rundă.



Dacă România va reuși să câștige meciul de pe teren propriu împotriva kosovarilor, va obține promovarea indiferent de rezultatul din ultima etapă.



Ce meciuri mai are de disputat România:

Vineri, 15 noiembrie: Cipru – Lituania (19:00), ROMÂNIA – Kosovo (21:45)

Luni, 18 noiembrie: Kosovo – Lituania, ROMÂNIA – Cipru (21:45)