Partida de pe Arena Națională a fost întreruptă în minutul 18, după ce o parte a ultrașilor prezenți în zona Peluzei Sud a aprins torțe și a afișat un banner cu mesajul "Kosovo is Serbia". Deși au fost rugați de mai mulți jucători ai naționalei să renunțe la banner, suporterii au refuzat, iar arbitrul a trimis jucătorii la vestiare.

Gică Popescu: "Cum se cheamă acel grup? Uniți sub tricolor? Ei le fac rău! Ce treabă are sportul cu politica?"

Gică Popescu a avut o reacție dură după întreruperea meciului. Fostul căpitan al naționalei României i-a taxat pe ultrașii din facțiunea "Uniți sub tricolor", care și-au anunțat intențiile încă de dinaintea meciului.

"Eu nu o să înțeleg niciodată aceste atitudini ale suporterior, care nu-și înțeleg menirea. Ei trebuie să susțină naționala, să dea suport. Din păcate, am asistat la un eveniment fericit. Cred că este pentru prima dată când un meci al naționalei este întrerupt. Eu sper să nu fie definitiv.

Oamenii din tribună să înțeleagă că aici e vorba de sport, de fotbal, nu de politică. Trebuie să lăsăm politica la intrarea la porțile stadionului. Iubim naționala, ne e dragă, dar nu trebuie să facem rău naționalei. Ce treabă are echipa națională cu partea politică? Că e Kosovo Serbia, că nu e, nu e treaba noastră! Nu trebuie adus un astfel de mesaj pe stadion. Aici e vorba de a susține echipa iubită. De ce să-i facem rău?

Cum se numește acel grup? Uniți sub tricolor? Înseamnă că trebuie să susținem tricolorul. Tricolorul pe care îl poartă acești băieți. Ei le fac rău. Se răzbună pe propria echipa națională? Nu înțeleg, scuză-mă! Tot ce înseamnă tricolor trebuie susținut

Nu-și au rostul pe terenul de fotbal aceste mesaje politice. Trebuie să rămână în afara stadionului. Fiecare avem preferințele noatre politice, dar nu trebuie aduse în sport", a spus Gică Popescu, la Antena 1.

Ce riscă România

UEFA este foarte drastică în privința acestor incidente. Federația Română de Fotbal riscă o amendă de până la 100.000 de euro pentru scandările suporterilor de pe Arena Națională.

Mai mult decât atât, tricolorii ar putea disputa următoarele două jocur cu porțile închise. Există, însă, și posibilitatea să jucăm un singur meci fără spectatori. România mai are de disputat numai două jocuri pe teren propriu în preliminarii: vs Andorra (15 octombrie) și vs Elveția (21 noiembrie).

Returul cu Elveția va fi ultimul meci al tricolorilor din această campanie. Este posibil ca acel joc să fie decisiv pentru prezența noastră la turneul final.

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a comentat în urmă cu doi ani incidentele de acest tip: "Fanii normali ar trebui să sancționeze astfel de reacții. Nu mai suntem cu 100 de ani în urmă".

România a mai fost sancționată în această campanie cu o amendă de 15.000 de euro după scandările de la meciul cu Belarus.