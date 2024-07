După eliminareaa de la turneul final, după 0-3 cu Olanda, echipa națională a României este în pericol să rămână fără selecționer. Contractul lui Edi Iordănescu expiră, iar antrenorul s-ar fi decis să părăsească banca primei reprezentative.

Mihai Stoichiță, prima reacție după ce Edi Iordănescu s-ar fi decis să plece de la echipa națională

Prin vocea lui Mihai Stoichiță, FRF a oferit o primă reacție după ce Edi Iordănescu s-ar fi decis să plece de la echipa națională.

Edi Iordănescu a primit un ultimatum din partea Federației Române de Fotbal. Antrenorul care a dus-o pe România până în optimile de finală ale EURO 2024 a primit un nou contract din partea FRF, pe doi ani, cu obiectivul de a-i califica pe tricolori la Cupa Mondială din 2026.

În acest moment, Edi Iordănescu se află în vacanță, însă Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a transmis că tehnicianul va trebui să ia o decizie până la sfârșitul lunii.

”El are contract până în data de 30 (n.r. iulie). Până atunci trebuie să se hotărască să știm ce facem”, a spus Mihai Stoichiță.

După ce Cristi Chivu a părăsit-o pe Inter U21, s-a zvonit că acesta s-ar afla pe lista Federației în cazul în care Edi Iordănescu nu va mai continua, însă Mihai Stoichiță a negat acest lucru. Mai mult, oficialul FRF a explicat că deocamdată nu va fi întocmită o listă cu posibile variante de înlocuitori pentru Edi Iordănescu, până când acestuia nu i se va încheia contractul.

”(n.r. Reporter: S-a vorbit de-a lungul timpului că i-ați oferi o șansă lui Chivu să vină la națională.) Nu de către noi! (n.r. Aveți și o variantă B?) Niciodată înainte de a se finaliza un contract”, a mai spus directorul tehnic al FRF.

Edi Iordănescu: ”Familia mea are mai multă nevoie de mine decât echipa națională!”

După ce România a pierdut cu scorul de 0-3 în fața Olandei și a părăsit EURO 2024, Edi Iordănescu dădea de înțeles faptul că nu va mai continua la prima reprezentativă și că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie.

”Eu sunt mândru de ce s-a realizat aici. Cred că echipa naţională poate să crească. Am nevoie de odihnă. Sincer, au fost multe nopţi cu 3-4 ore de somn. Am nevoie de odihnă, apoi cu siguranţă va fi o discuţie cu Federaţia şi mai ales va fi o discuţie cu familia mea. În momentul ăsta, simt că familia mea are mai multă nevoie de mine decât are echipa naţională. Au fost doi ani şi jumătate grei, cu atacuri în multe momente, cu lipsă de încredere. Nu a fost uşor, mai ales pentru familia mea”, spunea la acel moment Edi Iordănescu.

VIDEO Rezumatul meciului România - Olanda 0-3