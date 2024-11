Mai rămâne să aflăm doar ce verdict va lua UEFA în privința partidei România - Kosovo, unde jucătorii kosovari au părăsit terenul reclamând scandări rasiste din partea fanilor români. Cel mai probabil, echipa națională condusă de Mircea Lucescu va avea câștig de cauză.

Florinel Coman: ”Te enervează când îi vezi că ies de pe teren în minutul 90!”

După victoria cu Cipru, Florinel Coman a vorbit și despre întâmplările din partida cu Kosovo. Fostul jucător de la FCSB, care în prezent evoluează în Qatar, la Al Gharafa, a transmis că nu are nicio emoție în ceea ce privește verdictul așteptat de la UEFA.

Coman a mărturisit că pe moment nici măcar nu a înțeles de ce kosovarii părăsesc terenul și a recunoscut că a fost deranjat de lipsa de sportivitate a adversarilor.

”Nu a fost un sentiment ciudat, până la urmă nu a fost vina noastră, dar te enervează când îi vezi că vin și ies de pe teren în minutul 90. Ce poți să faci, nici nu vreau să mă mai gândesc. Nu e nicio emoție, eu cred că va fi 3-0, așa cum ar trebui să fie.

Nu cred asta (n.r. că România va primi o suspendare din partea UEFA), din câte am citit, cred că e clar un 3-0. Nici nu am înțeles de ce au ieșit de pe teren, sincer, după am aflat, erau chiar acolo în tribună”, a spus Florinel Coman la finalul meciului.

