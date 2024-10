Răzvan Marin (18 - penalty) şi Denis Drăguş (65) au adus a patra victorie consecutivă a tricolorilor în această campanie, după ce balticii au deschis scorul prin Armandas Kucys (7 - penalty).

Kosovo a dispus de Cipru cu 3-0 şi rămâne la trei puncte în spatele României, înaintea ultimelor meciuri din campanie, România - Kosovo (15 noiembrie) şi România - Cipru (18 noiembrie).

Reacția lui Andrei Rațiu despre faza loviturii de pedeapsă

În al patrulea minut al partidei, Lasickas a centrat din flancul stâng, iar balonul l-a lovit în braț pe Andrei Rațiu, aflat la marginea careului.

Centralul scoțian Nick Walsh a arătat spre punctul cu var, în ciuda protestelor lui Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale.

După câteva minute de deliberări, Walsh a fost chemat la monitorul VAR, unde a revăzut faza, însă a decis să dicteze penalty pentru lituanieni. Kucys a profitat de șansa ivită și l-a învins pe Florin Niță de la 11 metri.

"Nu am intrat în meci cum trebuia să intrăm, din prima mai tare, cu intensitate. Nu am intrat prea bine, nici arbitrul, nici gazonul nu ne-au ajutat, dar mă bucur că ne-am repus și am luat victoria.

Un teren foarte prost, se rupea foarte mult, trebuia mereu să fim atenți să nu alunecăm, să nu sară mingea, a fost greu.

În primul rând, greșesc eu că vreau să anticipez și las mingea să treacă. După, m-am dus să dublez. Da, cred că îmi dă în mână, dar îmi dă puțin în cot, eram 100% că nu-l dă, l-a chemat și de la VAR. Cred că voia să-l dea până la urmă. Suntem buni pe partea ofensivă, pe contre, cu oricine, nu doar Drăgușin", a declarat Andrei Rațiu după meci.