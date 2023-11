Englezii au simulat tragerea la sorți pentru EURO 2024. Cu cine a picat România

După ce a câștigat grupa I din preliminariile EURO 2024 și a încheiat neînvinsă, România a fost repartizată în urna a doua valorică la tragerea la sorți. Totuși, pentru tricolori pot apărea adversari foarte dificili din fiecare urnă, inclusiv din ultima, acolo unde se află Italia, Elveția și Serbia.

Tabloidul britanic The Sun a făcut o simulare a tragerii la sorți, una în care România ar fi repartizată în grupa C, alături de vicecampioana mondială Franța, Slovenia și câștigătorea play-off-ului C.

"Franța a primit o grupă de vis", este concluzia britanicilor după simulare.

Una dintre cele mai puternice grupe ar fi cea în care au fost repartizate, conform simulării, Anglia, Turcia, Scoția și Italia.

România va fi în urna a doua la tragerea la sorți pentru EURO 2024.

Tragerea la sorți pentru EURO 2024 este programată pe 2 decembrie, la Hamburg.

Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune patru locuri 3 se califică în optimi la EURO 2024.

Cum arată grupele simulate de The Sun

Grupa A: Germania, Danemarca, Cehia, câștigătoare play-off A

Germania, Danemarca, Cehia, câștigătoare play-off A Grupa B: Spania, Albania, Slovacia, Serbia

Spania, Albania, Slovacia, Serbia Grupa C: Franța, România, Slovenia, câștigătoare play-off C

Franța, România, Slovenia, câștigătoare play-off C Grupa D: Anglia, Turcia, Scoția, Italia

Anglia, Turcia, Scoția, Italia Grupa E: Belgia, Ungaria, Croația, Elveția

Belgia, Ungaria, Croația, Elveția Grupa F: Portugalia, Austria, Olanda, câștigătoare play-off B

Cum arată urnele pentru EURO 2024

Urna 1

Germania

Portugalia

Franța

Spania

Belgia

Anglia

Urna 2

Ungaria

Turcia

Danemarca

Albania

România

Austria

Urna 3

Olanda

Scoția

Slovenia

Slovacia

Cehia

Croația

Urna 4