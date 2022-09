La conferința de presă, selecționerul României a fost întrebat de ce a ales să îl convoace pe Florinel Coman, care traversează o formă destul de slabă la FCSB, și a lăsat acasă jucători precum Alexandru Maxim, Alexandru Mitriță sau Florin Niță.

Edi Iordănescu explică de ce nu i-a convocat pe Niță, Maxim și Mitriță + de ce l-a adus pe Florinel Coman

În cazul lui Coman, Edi Iordănescu spune că a vrut "să îi întindă o mână", considerându-l capabil pe jucătorul lui FCSB să ajute naționala în preliminariile pentru EURO 2024. În ceea ce îl privește pe Niță, selecționerul subliniază că goalkeeper-ul nu a mai apărat de aproape un an la Sparta Praga.

Referitor la Maxim și Mitriță, Edi Iordănescu nu a oferit răspunsuri clare. Selecționerul a explicat că a discutat cu ambii și a lăsat de înțeles că cei doi nu ar fi venit cu toată convingerea la prima reprezentativă în trecut.

"În primul rând, observați că sunt foarte mulți jucători care au format în trecut nucleul naționalei U21. Faptul că sunt comentarii despre anumiți jucători... au fost și vor fi mereu, sunt lucruri firești. Din respect pentru dumneavoastră și kilometrii făcuți pentru a fi alături de noi, pot să vă spun doar că orice jucător are deschise porțile pentru echipa națională. Din păcate, au fost cazuri în care anumiți jucători erau la echipa națională și eram criticat că îi aduc. Nu mă refer neapărat la cei nominalizați mai devreme. Acum sunt anumiți jucători și vin critici că nu sunt împreună alții cu noi.

În cazul lui Florin Niță, după membrii importanți din familia lui, următoarea persoană cu care a vorbit cel mai mult la telefon am fost eu. Din păcate, lumea vorbește de multe ori în necunoștință de cauză și mă întristează. Puțină lume știe că el nu mai e nici măcar în procesul de pregătire al echipei sale. E un an de zile de când nu a mai evoluat pentru club. Noi l-am adus la ultimele acțiuni, dar, cu cât îmi este de drag, cu atât el trebuie să înțeleagă că e important să își rezolve situația la echipa de club, iar apoi are ușa deschisă la echipa națională. Cu Maxim am avut mai multe discuții de când am preluat postul de selecționer. E un jucător special, un caracter deosebit de frumos, care produce foarte multe lucruri bune la echipa de club.

Mitriță, la rândul lui, e un jucător care are ștate vechi la echipa națională, inclusiv în mandatul meu. Vom avea timp după această acțiune să discutăm nominal despre situația fiecăruia. Ce pot să spun este că, pe lângă talent și formă de moment, pentru mine un criteriu fundamental în selecție este că jucătorii care vin la echipa națională trebuie să vină cu toată convingerea, să n-aibă rețineri și să pună tot ce au mai bun în slujba echipei naționale.

Maxim a avut în iunie un comportament deosebit în cadrul grupului. Din păcate, ați văzut o serie importantă de jucători în trecutul apropiat care, peste capacitatea mea de înțelegere, au preferat să-și oprească activitatea de la echipa națională. Îmi doresc ca cei care vin să dea totul pentru echipa națională.

Referitor la Florinel Coman, din punctul meu de vedere e un jucător care poate ajuta România pentru European. E un jucător care vine după o perioadă foarte grea, îl cunosc foarte bine, îi știu potențialul. Ținând cont de absențele lui Mihăilă și Ivan, e o mână întinsă din partea mea pentru Florinel Coman. Am atins și acestă mână, iar așteptarea mea este una mare. În cel mai scurt timp, el să dea drumul mâinii înapoi pentru echipa națională. Are nevoie de acest impuls", a spus Edi Iordănescu.

Programul naționalei României în luna septembrie

Finlanda - România, vineri, 23 septembrie de la 21:45

România - Bosnia și Herțegovina, 26 septembrie de la 21:45

România, ultimul loc în Nations League

1. Bosnia - 8 puncte

2. Muntenegru - 7 puncte

3. Finlanda - 4 puncte

3. România - 3 puncte

Lotul României pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Vlad Chiricheș (Cremonese | Italia, 75/0) - convocat inițial și devenit indisponibil, Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).