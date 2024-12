Leontin Toader (60 de ani) este născut la Urziceni și a evoluat ca portar pentru Ferom Urziceni (1978-1983), Unirea Slobozia (1983-1984), Rapid București (1984-1995), Jiul Petroșani (1995-1997) și Rocar București (1997-1998).



A fost antrenor cu portarii la FC Național (1998-1999), Al Ain FC (2000 / Emiratele Arabe Unite), Al Hilal (2001-2002 / Arabia Saudită), Al Sadd SC (2002-2003 / Qatar), Shabab Al Ahli (2004-2005, 2015-2016 / Emiratele Arabe Unite), naționala Kuwaitului (2006-2008), Al-Salmiya (2008-2009 / Kuwait), Al-Ettifaq (2009-2010 / Arabia Saudită), AEL Limassol (2010 / Cipru), Astra Ploiești (2011), FCSB (2012), Kuwait SC (2012-2014 / Kuwait) și Qatar SC (2016-2017 / Qatar).



Din 2017 a început contractul cu FRF, lucrând la echipa națională de seniori cu selecționerii Cosmin Contra (2017-2019), Mirel Rădoi (2019-2021), Edi Iordănescu (2022–2024) și Mircea Lucescu (2024-prezent).



"Campionatul European este o competiției unde te simți profesionist"

"Pentru mine, anul 2024 a fost cel mai bun an de când sunt la echipa națională. Un an care a început bine și s-a terminat foarte bine. Am avut cele mai frumoase rezultate, cel puțin eu ca antrenor la nivel mare, la nivel de echipă națională. A venit un moment pe care îl așteptam de șase-șapte ani la echipa națională a României.



Campionatul European este o competiției unde te simți profesionist, simți fotbalul mare, ai adversari de valoare. E ceva unic, cred că turneele finale - Campionatul Mondial, Campionatul European, sunt turneele unde te evaluezi ca profesionist, ca echipă. Pot să spun că a fost o experiență foarte frumoasă.



"Fanii au fost exact Zidul Galben, i-am simțit de la firul ierbii"

Nu ne așteptam la așa atmosferă. Românii din țară și de afară ne-au susținut extraordinar în fiecare clipă. Din momentul în care plecam către orașele unde jucam, pentru că de multe ori am mers cu trenul, ei ne așteptau la gară, și la plecare, și la întoarcere. Au transmis multă căldură, s-a simțit vibe-ul ăsta atât de bun către echipă și băieții noștri l-au recepționat extraordinar. Au fost exact Zidul Galben, i-am simțit de la firul ierbii. Modul cum cântau imnul, cred că atunci toată lumea a învățat bine imnul României.



Aceasta a fost una dintre motivațiile extraordinare pe care le-au avut băieții. Spectacolul este pentru public și este foarte bine că i-am apropiat. Publicul naționalei, ușor-ușor se cam îndepărtase din cauza lipsei rezultatelor. Dar anul acesta publicul a fost alături de noi și băieții au fost extraordinari în teren, cu ajutorul fanilor. Au recunoscut-o și ei, că suportul lor a fost una dintre principalele motivații pe care le-au simțit.



"În 1994 nu am ajuns la Mondial, ca jucător, sper să ajung în America ca antrenor"

Mai vreau să simt sentimentul acesta, al participării la un turneu final, e un sentiment frumos și, când te obișnuiești, îți place. Sperăm să repetăm campania bună de calificare pentru Euro 2024, care nu a fost ușoară, am trecut și atunci peste momente dificile. Către performanță drumul nu e așa simplu și trebuie să treci prin momente critice. Cu cât treci mai mult și mai bine cu atât te călești ca persoană și ca grup.



În 1994, nu am ajuns la Mondial ca jucător, sper să ajung în America ca antrenor, în 2026. Am mai avut o tentativă de calificare la un Cupă Mondială, când eram la echipa națională a Kuwaitului cu domnul Stoichiță. Nu ne-am calificat la turneul din Germania, din 2006 (n.r. - Kuwait a ajuns până în Runda 3 a acelor preliminarii). Am ratat atunci calificarea, dar am ajuns în Germania cu România, în 2024.



"Nu știu dacă celelelte echipe se tem de noi, dar eu cred că ne-am făcut respectați"

Sper să fim din nou o surpriză plăcută, în calificările viitoare. Poate că nu e cea mai grea grupă pe hârtie, dar nu va fi ușor. Orice grupă am fi nimerit, nu ar fi fost ușor, pentru că sunt multe echipe de valoare. În fotbalul mondial s-au echilibrat valorile, nu mai există echipe mici sau echipe mari.



Nu știu dacă celelelte echipe se tem de noi, dar eu cred că ne-am făcut respectați, prin jocul pe care l-am prestat, prin rezultate. Am ajuns să fim respectați ca înainte, deci rezultatele îți aduc respect. Cred că acestea sunt marile câștiguri ale echipei naționale în 2024: revenirea publicului alături de echipa națională și respectul adversarilor.



"Aș vrea să le mulțumesc tuturor selecționerilor că au avut încredere în mine"

Aș vrea să le mulțumesc tuturor selecționerilor că au avut încredere în mine și m-au păstrat în staff. Am avut plăcerea să încep, în 2017, cu Cosmin Contra. A fost un drum greu, pentru că deja se vorbea de schimbul de generații. Părea un lucru facil, dar nu a fost așa. După rezultatele bune de la Euro 2019, toată lumea spera că printr-un schimb masiv cu jucătorii de la Under 21 putem să facem repede lucruri frumoase.



Dar realitatea a fost alta, nu se pot transplanta echipe întregi dintr-o parte în alta. Trebuie să ai jucători cu experiență, ca să învețe cei fără ea, altfel e greu să ai rezultate bune. Primii doi ani au fost de frământări și de tranziție. Au fost jucători importanți, care au plecat de la echipa națională, au apărut jucători noi.



Mirel Rădoi cunoștea bine generația, fusese cu ei la un European și a părut că tranziția asta se face mult mai ușor. Atunci s-a văzut că experiența își spune cuvântul. Am avut un stil de joc tineresc, curajos, ceea ce cred că a făcut un bine echipei naționale, pentru că jucătorul român trebuia să aibă încredere în propriile forțe.



Să fie conștient că poate, pentru că noi avem o meteahnă: ne uităm mereu la cei de afară și credem că sunt mai buni ca noi. Dar nu e adevărat. Am avut parte de plecarea jucătorilor tineri la echipe de afară, unde au acumulat experiență. Au venit cu alt tonus la echipa națională, cu altă încredere. S-a început închegarea unui nou grup frumos.



"Au trecut 6 ani ca să creezi o echipă competitivă"

Edi Iordănescu a știut cum să-i unească, ce să le ceară, a creat această unitate extraordinară care se menține și acum. S-a creat o familie adevărată la echipa națională, lucru care ne-a dus la rezultate bune.



La domnul Lucescu totul e clar, dânsul are o filosofie sănătoasă și știe în orice moment al jocului ce trebuie să facă fiecare jucător în parte. La experiența pe care o are, se pricepe și la portari. Mie mi-a transmis exact ce cerințe are de la portari și atât. Ca la toți antrenorii, fiecare are filosofia lui, eu trebuie să respect cerințele sale în privința portarilor. Eu trebuie să antrenez portarul în așa fel încât să facă față cerințelor jocului și a ideii de joc a antrenorului principal.



Au trecut 6 ani ca să creezi o echipă competitivă. Fiecare a avut un aport extraordinar, fiecare a venit cu munca lui, cu ideile lui, dar au fost toate spre beneficiul echipei naționale", a declarat Leo Toader pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea